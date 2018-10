Brain Fever: Logic Challenge

Brain Fever toplama, çıkarma, çarpma ve bölmenin eğlenceye dönüştüğü bir oyundur. Saat tik tak ederken, senin görevin mümkün olan en kısa sürede en fazla sayıyı kullanarak sana verilen sayıya ulaşmak olacaktır.

Puanın hesaplama boyutuna bağlı olacak: ne kadar çok sayı kullanırsan, o kadar çok puan kazanırsın. Mantık ve yaratıcılık bu oyunun her anında ve her yerinde yan yana yürümekte ve beynin her iki yanı kullanılmaktadır.

Üst üste gelen sayıları hızlıca dört işleme tabii tutun ve zihinsel aritmetik yolunu kullanın. Beyin fırtınası yapmanıza olanak sağlayacak bu oyunda hem eğlenin hem öğrenin!