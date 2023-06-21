Instagram’ın Para Kazandıran Hali: Bee.Me Uygulaması Nedir? Nasıl Kullanılır?

Instagram’ın para kazandıran hali olarak nitelendirebileceğimiz Bee.Me uygulaması, kullanıcılarını iddialı oldukları kategorilerde yarıştırıyor. Uygulamada kullanıcılar, iddialı oldukları ve yüksek puan alabilecekleri kategoride paylaşım yaparak birinci olmaya çalışıyor.

Bee.Me, kullanıcının hem kendisini hem de arkadaşlarını eğlendiren, keyifli vakit geçirebileceği bir uygulamadır. Kullanıcısını eğlendirirken bir taraftan da para kazanmasını sağlayan uygulamanın özelliklerini aşağıda detaylı şekilde sıraladık.

Bee. Me Uygulaması Özellikleri

Sosyal medya anlayışına yeni bir soluk kazandıran Bee.Me uygulaması, özellikleriyle dikkat çekiyor. Adeta sosyal medya ortamını çekişme alanına çeviriyor. İnsanlarla kolay ve hızlı etkileşim kurma imkanı sunan Bee.Me uygulaması özellikleri;

Mesajlaşma,

Kategorilerin bazılarında ilk 50'ye kadar para ödülü verilmesi,

Kullanıcı dostu ve basit arayüze sahip olması,

İlk 3'e girenlere genellikle ödül olarak para verilmesi,

Farklı kategori seçenekleri,

Arkadaş ekleme,

Herkese uygun challengeler,

Her kategorideki yarışmacıya oy verme.

Bee.Me Uygulaması Nasıl Kullanılır?

Bee.Me uygulamasının ana sayfa tasarımı, Instagram'a çok benziyor. Uygulamanın ana sayfa akışında farklı farklı kategorilerde yarışmak için hazırlanan fotoğraflar listeleniyor. Fotoğrafların hangi kategorilerde paylaşıldığı kullanıcı ismiyle görüntülenebiliyor.

Akışın üst tarafındaysa Challenge'ler konumlanıyor. Challenge'lerde Instagram'ın Story, diğer bir ifadeyle Hikaye alanına çok benziyor. Bee. Me uygulamasındaki kategoriler, "Hikaye" şeklinde kullanıcıların karşısına çıkıyor. Uygulamanın en çok katılımcısı olan kategoriler;

Free

Art

Style

SportAllStar

MenStyle

StyleAllStar'dır.

Aynı zamanda yukarıda belirttiklerimiz haricinde Challenge'lar; haftalık, günlük ve saatlik kategorilerde de düzenleniyor. Para kazanabilmek için Challenge başlama saatinin kaçırılmaması gerekiyor.

Challenge başlama saatlerini takip edip o saat diliminde paylaşım yapmak çok önemlidir. Bu sayede daha çok kullanıcıya ulaşabilirsiniz. İlk 3'e girince farklı tutarlarda para ödülü kazanma şansına sahip olacaksınız.