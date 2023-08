Oyun Keyfinizi Artıracak Just Cause 3 Hileleri

Just Cause serisinin en sevilen oyunu olan Just Cause 3; bitmek tükenmek bilmeyen aksiyonuyla, patlamalarıyla, uçması ve kaçmasıyla bizleri etkileyen bir yapım oldu. Oyunculara oldukça saf bir aksiyon vadeden bu oyunda hile yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Bu yazımızda sizlere Just Cause 3 hilelerinden bahsedeceğiz.

Just Cause 3’de hile olur mu? Evet olabilir. Oyunun kendi içinde hile kodlarını aktif edebileceğiniz bir bölüm olmasa bile trainer ismini verdiğimiz 3. parti yazılımlar sayesine pek çok oyunda hile yapabiliyoruz. Just Cause 3 hilelerini de bu şekilde yapabiliriz. Gelin bu iş nasıl oluyormuş izah edelim.

Just Cause 3 Hileleri Nelerdir?

Sonsuz mermi + sınırsız bomba

Şarjör değiştirme yok

Sınırsız fünyeler

Zaman sayacını durdur

Challenge sayacını durdur #1

Challenge sayacını durdur #2

Tanrı modu

Sonsuz oksijen

Sınırsız araba turbosu/nitrosu

Sonsuz jetpack

Just Cause 3’de Hile Nasıl Yapılır?

Bahsettiğimiz gibi, Just Cause 3 oyununda hile yapabilmek için dışarıdan bir yazılıma ihtiyacınız vardır. Bu noktada, hilelerinizi gerçekleştirmek için Plitch adlı uygulamayı kullanabilirsiniz. Aşağıda, Plitch uygulamasını kullanarak Just Cause 3 oyununda nasıl hileler yapabileceğinize dair adımları maddeler halinde açıklayacağız.

İlk adım olarak, Plitch'in resmi web sitesine yönelmelisiniz.

Oradan uygulamayı indirme işlemini gerçekleştirin.

Ardından, bir üyelik oluşturmalı ve bu hesapla giriş yapmalısınız.

Plitch uygulamasını açtığınızda, bilgisayarınızdaki Just Cause 3 oyununu algılayacaktır. Oyuna giriş yaparak başlayabilirsiniz.

Oyun sırasında Plitch uygulamasını tekrar açın ve kullanmak istediğiniz hileyi seçin.

Hileyi seçtikten sonra oyun ekranına geri dönün.

Seçtiğiniz hile kodlarının etkin hale geldiğini göreceksiniz.

Bu yöntemle, karmaşık kodlarla uğraşmadan Just Cause 3 oyununda hızlı ve etkili bir şekilde hilelerin keyfini çıkarabilirsiniz. Bu sayede oyun deneyiminizi kesintiye uğratmadan hızlıca hile yapabilirsiniz.

Just Cause 3 hileleri ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz oyunlarda hile kullanıyor musunuz? Just Cause 3 hileleri işinize yaradı mı? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.