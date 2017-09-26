Top eritme oyunları uygulama mağazalarından milyonlarca kez indiriliyor. Genelde top eritme oyunlarının hemen hemen hepsi aynı oynanış tarzına sahip. Bu klasik oynanış tarzından kurtulmak isteyen için 111% isimli geliştirici oldukça farklı bir bulmaca oyunu geliştirmiş. Android platformundan ücretsiz olarak indirebileceğiz bubblOO oyunu ile birlikte bulmaca oyunu anlayışınız değişecek.

bubblOO oyununda renkli topları eritmeniz gerekiyor. Bunun için en az 3 tane aynı renkte olan topları bir araya getirmelisiniz. Fakat bu sefer bubblOO oyunundu topları ekranın alt kısmından fırlatmıyorsunuz. Oyunda size verilen topları yer değiştirerek eritmeye çalışıyorsunuz. Yani fazladan herhangi bir top hakkınız bulunmuyor. Topları yer değiştirdiğinizde ise haklarınız yavaş yavaş azalıyor. Yani oyun size ne kadar sayıda top vermişse o sayıda toplarla idare etmek zorunda kalıyorsunuz.

bubblOO oyununu ilk indirdiğiniz andan itibaren bağımlısı olmaya başlayacaksınız. Çünkü oyun klasik top eritme oyunlarına oranla daha zevkli bir hale getirilmiş. Oyunda sürekli olarak topların yerlerini değiştirerek en üst ulaşmaya ve yeni bölümlere geçmeye çalışıyorsunuz.

Eğer boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz güzel bir oyun arıyorsanız hemen şimdi bubblOO oyununu indirebilirsiniz.