Burger – The Game, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil beceri oyunu olarak dikkat çekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil beceri oyunu olarak nitelendirebileceğim Burger – The Game, zorlu bölümleri tamamlayıp puanlar kazanabileceğiniz bir oyundur. Reflekslerinizi sınayabileceğiniz oyunda hambugerler yapıyorsunuz. Son derece dikkatli olmanız gereken oyunda işiniz bir hayli zor. Kendine has oynanışı ve minimalist tarz sürükleyici etkisiyle de karşımıza çıkan Burger – The Game, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken oyunlardan bir tanesi. Lezzetli hamburgerler yaparak bölümleri tamamlamanız gereken oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz.

Burger – The Game oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.