Hem Çocuklar Hem de Yetişkinler İçin En İyi Alexa Oyunları

Günümüzde akıllı telefon kullanan hemen herkesin dijital bir asistana sahip olduğunu söylemek mümkün. Apple kullanıcıları Siri, Android kullanıcıları ise Bixby ve Google Asistan sayesinde dijital ortamda bir asistan desteğine sahip olabiliyor. Microsoft kullanıcıları da aynı amaçla Cortana’yı kullanıyor.

Bu uygulamaların adını duymayan neredeyse yok. Ancak dijital ortamın en önemli liderlerinden biri olan Amazon’un geliştirdiği bir akıllı asistandan daha söz etmek gerekiyor. Sizi kendisi ile tanıştıralım: Karşınızda Alexa!

Türkiye’de henüz kullanılamayan Alexa, Amazon’a ait bir akıllı hoparlörden sizinle etkileşim kuruyor. Birçok fonksiyonu olan sanal asistan, kullanıcılarına sadece günlük hayatta pratiklik sağlamakla kalmayıp birbirinden eğlenceli oyunlarla da hayatınıza neşe katıyor.

Alexa’ya akıllı ev aletlerinin yönetiminden internet araştırmalarına, yemek siparişinden sesli kitap okuyuculuğuna kadar birçok farklı görev verebilirsiniz. Ayrıca Alexa ile aile boyu eğlencenin dibine vuracağınız çeşitli oyunlar da oynayabilirsiniz.

İşte, hem çocuklar hem de yetişkinler için en eğlenceli 10 Alexa oyunu!

Alexa ile 7’den 70’e Oynayabileceğiniz En İyi 10 Oyun

Tic Tac Toe Akinator Mighty Trivia Song Quiz Who Wants To Be A Millionaire? The Queen’s Mathematician Amazing Word Master Game Would You Rather For Family The Fake News Game Jeopardy

1. Tic Tac Toe

Alexa ile oynayabileceğiniz en basit ve eğlenceli oyunlardan birisi Tic Tac Toe olarak karşımıza çıkıyor. Oyun için bir kağıda gerekli şemayı çizebilir, bu şemaya Alexa ile karşılıklı yaptığınız hamleleri kalemle işleyebilirsiniz.

Eğer kağıt kalem kullanmak istemezseniz oyun şemasını zihninizde canlandırmanız gerekiyor. Oyunu başlattıktan sonra “Alexa, sağ üst çapraza X yazıyorum.” Şeklinde komutlar vererek hamlelerinizi söylemeniz yeterli. Alexa da kendi hamlesini sesli bir şekilde söylüyor. Bu şekilde oyun ilerliyor.

2. Akinator

“Alexa, Akinator’ü aç.” komutunu verdikten sonra aklınızdan bir kişi veya nesnenin adını tutmanız gerekiyor. Oyun başladığında Alexa’nın size toplam 20 soru sorma hakkı bulunuyor. Siz ise bu sorulara evet veya hayır diyerek cevap verebilirsiniz. Bu oyunda Alexa, sizin seçtiğiniz nesneyi tahmin etmeye çalışıyor. Cevaplarıyla hem yetişkinleri hem de çocukları şaşırtarak eğlendirmeyi başarıyor.

3. Mighty Trivia

Bu oyunda sıra Alexa’ya geçiyor. Mighty Trivia’da Akinator’un tam tersi bir şekilde tahmin yapan taraf siz oluyorsunuz. Bir eşya, hayvan adı, yer veya kişi adını aklında tutan Alexa’nın düşündüğü şeyin ne olduğunu bulmak için kendisine sorular sormanız gerekiyor.

4. Song Quiz

7’den 70’e herkesin ilgisini çeken klişeleşmiş oyunlardan birisi şarkı tahmin etme oyunudur. Alexa sayesinde ailece bu oyunu oynayabilirsiniz. “Alexa, Song Quiz’i aç.” komutunu verdikten sonra belli bir dönem seçip bu döneme ait şarkılar çalmasını isteyebilirsiniz. Çıkan şarkının adını bilen, oyunu kazanıyor.

5. Who Wants To Be A Millionaire

TV programı olarak tanıdığımız “Kim Milyoner Olmak İster?” oynunu da Alexa ile oynayabilirsiniz. Gerçek programda olduğu gibi bu oyunda da Alexa size üç adet joker hakkı veriyor. Bu jokerler yarı yarıya, telefon ile arama ve sosyal medyaya sorma şeklinde sıralanıyor. Toplamda 14 adet sorudan oluşan bu yarışma, karşınıza çıkan sorulara doğru cevap verdikçe ilerliyor.

6. The Queen’s Mathematician

Bu oynun senaryosuna göre kraliçe birileri tarafından kaçırılıyor. Kraliçeyi kurtarmak için ise matematik bilgilerinizi kullanmanız gerekiyor. Oyunda sorulan matematik sorularına doğru yanıtlar vererek kraliçeyi onların elinden kurtarabilirsiniz. Çocuklarınıza matematiği eğlenceli bir şekilde öğretmek için hep birlikte bu oyunu oynamayı deneyebilirsiniz!

7. Amazing Word Master Game

Kelime oyunu olarak bilinen bu oyunda Alexa size bir kelime söylüyor. Bu kelimeye cevap verirken Alexa’nın söylediği sözcüğün son harfiyle başlayan bir kelime söylemeniz gerekiyor. Uzun kelimeleri kullandığınızda oyunda kazanacağınız puan da artış gösteriyor.

8. Would You Rather For Family

Ailece oynayabileceğiniz eğlenceli Alexa oyunlarından birisi ise Would You Rather For Family olarak biliniyor. Alexa çeşitli durumlar için size iki seçenek sunuyor. Siz de varsayım olarak konuşulan bu durumlarda ne yapacağınıza ilişkin bu iki seçenekten birini seçiyorsunuz. Kazanan ya da kaybeden olmayan bu oyunda Alexa’ya vereceğiniz komik cevaplar sayesinde bolca kahkaha var!

9. The Fake News Game

Alışılmış oyunlardan birisi olan “Doğru mu, Yanlış mı?” ile benzer bir oyun olarak The Fake News Game karşımıza çıkıyor. İçinde bulunduğunuz dünyaya ilişkin haberlerin gerçek mi yoksa yalan haber mi olduğunu tahmin etmeniz gerekiyor. Bu oyunu oynarken, nelerin gerçekte haber olduğuna inanamayacaksınız!

10. Jeopardy

Jeopardy, Alexa ile ailece oynayabileceğiniz oyunlar arasında yer alıyor. Popüler televizyon şovlarını konu alan bir bilgi yarışması şeklinde ilerliyor. Bu oyunda her gün 6 adet soru cevaplamanız gerekiyor. Günlük soru hakkınızı iki katına çıkarmak için ise PRO üyeliğe geçiş yapmanız isteniyor.

Alexa’yı kullanarak ev içinde veya günlük hayatınızda çok farklı işlemler yapmanız mümkün. Oturduğunuz yerden evinizdeki ışığın seviyesini azaltabilir, akıllı beyaz eşya ve ev aletlerine talimat verebilir, Alexa’dan hava raporu, trafik durumu gibi konular hakkında güncel bilgiler alabilirsiniz.

Ailece veya arkadaşlarınızla düzenlediğiniz partilerde Alexa ile çeşitli oyunlar oynayabilir, bir anda ortamın atmosferini değiştirebilirsiniz. Tek başınıza veya sevdiklerinizle, çocuklarla veya yetişkinlerle, Alexa ile oynayabileceğiniz pek çok oyun bulabilirsiniz.