Animoca Brands imzası ile geliştirilen ve iki farklı mobil platformda oynanmaya devam eden Crazy Defense Heroes strateji oyunları arasında yer alıyor.

Rengarenk içeriklerin ve rekabet dolu savaşların yer aldığı yapımda oyuncular kötülükle savaşacaklar. Oyun içerisinde kötülük dünyayı ele geçirmeye çalışan bir yapıda karşımıza çıkacak. Oyuncular destansı savaşlara katılacak ve dünyayı bekleyen kötü sondan kurtarmaya çalışacaklar.

Stratejik kararların hayati önem taşıdığı yapımda oyuncular 20’den fazla kahramanı da kullanabilecekler. Oyun içerisinde yer alan kahramanların büyük bir kısmı kilitli olarak karşımıza çıkacak. Oyuncular bu karakterlerin kilitlerini seviye atlayarak açabilecek ve kullanabilecekler.

Avatarlarımızıda kişiselleştirebileceğimiz oyunda 500’den fazla farklı seviye bizleri bekliyor olacak. Rekabet dolu savaşlar oyuncuları etkileyecek. Yüksek çözünürlüklü anime içeriklerin yer aldığı yapım Android ve İOS platformunda 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanıyor.