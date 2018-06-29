Cube Survival: LDoE

Cube Survival, hayatta kalma mücadelesi verdiğiniz eğlenceli ve sürükleyici bir mobil oyun olarak dikkatimizi çekiyor. Zombilerden kaçmak ve onlarla mücadele etmek için kendinize evler, kuleler gibi yapılar inşa etmeniz gereken oyunda eğlenceli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz.

Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil aksiyon oyunu olan Cube Survival, hayatta kalmak için mücadele ettiğiniz bir oyundur. Oyunda nesneleri toplayarak craft yapıyor ve aletler yaparak kendi imparatorluğunuzu oluşturuyorsunuz. Gelişmiş bir craft sistemine sahip olan oyunda hayatta kalmak için amansız bir mücadele veriyorsunuz. Sürprizlerle dolu bölümlere de sahip olan oyunda son derece dikkatli bir şekilde ilerlemeniz gerekiyor. Karakterinizi geliştirmek için de mücadele göstermeniz gereken oyunda işinize yarayabileceğini düşündüğünüz materyalleri de toplamanız gerekiyor. Zombilerle de kıyasıya mücadele ettiğiniz oyunda onları geri savurmak için çeşitli barikatlar oluşturmanız gerekiyor. Etkin bir şekilde mücadele gösterebileceğiniz oyunda dikkatli de olmanız gerekiyor. Kaliteli görselleri ve sürükleyici atmosferiyle Cube Survival sizleri bekliyor.

Cube Survival oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.