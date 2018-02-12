PUBG Mobil Oyunu Android ve iOS Cihazlara Nasıl İndirilir?

PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS kısa adıyla PUBG, mobile geldi! PUBG mobil versiyonu iOS ve Android için indirilmeye açıldı. Tencent Games’in PUBG mobil oyununu indirmek için yapmanız gerekenleri anlattık. Birkaç basit adımla PUBG mobil versiyonu indirip oynamaya geçebilirsiniz.

PUBG Mobile Geldi!

Bluehole tarafından geliştirilen çok oyunculu hayatta kalma oyunu PUBG, son dönemin ilgi gören oyunlarından. YouTuber’lar, profesyonel ve amatör oyuncuların en çok oynadığı oyunlardan biri olan PUBG, mobil platforma nihayet geldi. PUBG mobil versiyonu yapımcı firma ile işbirliği yapan Tencent Games’e ait. Hem Android hem de iOS kullanıcılarına ücretsiz olarak açılmış durumda ancak henüz beta aşamasında olduğundan uygulama mağazalarında herkesin erişimine açık değil. Tabii ki çok basit bir yolla oyunu şimdiden indirip oynamak mümkün. PUBG hayranı olarak mobil versiyonu oynamak için sabırsızlanıyorsanız, aşağıdaki adımları takip ederek sorunsuzca cihazınıza indirip oynamaya başlayabilirsiniz. Lafı daha da uzatmadan hem iOS hem de Android kullanıcıları için PUBG mobil indirmenin yolunu anlatmaya geçiyorum.

PUBG Mobil Oyunu İndir (Ücretsiz):

PUBG mobil oyunu Tencent Games'e ait. Oyunun yapımcısı Bluehole ile işbirliği yaparak PUBG mobil versiyonu hem Android hem de iOS platformunda ücretsiz indirmeye açtı. Grafikleri ve oynanışı üst düzey olan oyun, hala geliştirilme aşamasında ve Google Play Store'da yer almıyor; Apple App Store'da da Çince olarak mevcut.

PUBG Mobil Oyunu Android Cihazlara Nasıl İndirilir?

PUBG mobil oyununu oynamak için WeChat hesabıyla giriş yapmanız gerekiyor. WeChat uygulaması telefonunuzda yüklü değilse, aşağıdaki bağlantıdan hızlıca indirebilirsiniz.

PUBG mobil versiyonu indirmek için TapTap (Çin’in App Store’u) uygulamasını https://www.taptap.com/app/70056 adresinden indiriyorsunuz. TapTap APK dosyası indikten sonra uygulamayı kuruyorsunuz. (Android APK yüklemeyi bilmiyorsanız, "Android APK nasıl yüklenir?" blog yazımızı inceleyebilirsiniz.)

TapTap uygulamasını açıp arama simgesine dokunuyorsunuz ve “pubg” yazıyorsunuz. İlk sırada çıkan, en yüksek puanı alanı indireceksiniz. (Doğrudan https://www.taptap.com/app/70056 bağlantısını kullanarak bulabilirsiniz.)

Şimdi PUGB mobil versiyonu indir me adımına geçebiliriz. 500MB boyutunda bir dosya ancak kurulum için ek 1GB alana ihtiyaç duyuyor.

me adımına geçebiliriz. 500MB boyutunda bir dosya ancak kurulum için ek 1GB alana ihtiyaç duyuyor. PUGB mobil oyunu indirdikten sonra açıp oynamaya başlayabilirsiniz. Açılış ekranında yeşil renkli butona dokunarak WeChat hesabınıza giriş yapıp oyuna geçebilirsiniz.

PUBG Mobil Oyunu iOS Cihazlara Nasıl İndirilir?

PUBG mobil versiyonu şu an için sadece Çin Apple App Store’da yer alıyor. Oyunu oynamak için tek yapmanız gereken Çin App Store hesabı açmak. iOS tarafında bölge kısıtlaması olan oyunların nasıl indirileceğini "iPhone ve iPad'de Bölge Kısıtlaması Olan Oyun ve Uygulamalar Nasıl İndirilir" blog yazımızda anlatmıştık. Buradaki adımları takip ederek kolayca ücretsiz Çin App Store hesabı açıp Apple’ın kendi uygulama mağazası üzerinden (aşağıdaki bağlantıyı paylaştık) PUBG mobil oyunu indirip, beklemeden hemen oynamaya geçebilirsiniz.

PUBG Mobil Oyunu Nasıl Oynanır?

PUBG mobil oyunu Android / iOS cihazınıza indirdikten sonra oynayabilmeniz için WeChat hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini tekrar hatırlatayım. PUBG mobil oyunu başlattığınızda menü ekran seçiminde WeChat giriş’i (yeşil buton) seçip erişim iznini kabul ettiğinizi belirterek PUBG mobil hesabınızı oluşturuyorsunuz. Hemen ardından karakter oluşturma ekranı geliyor.

Unutmadan, PUBG benzeri oyunlardan Rules of Survival ve Knives Out'u oynamanızı tavsiye ederiz.