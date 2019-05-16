Çeşitli platformlarda yarışıp hızla gelen bloklara dokunarak farklı melodiler keşfedebileceğiniz ve keyif verici müzikler oluşturabileceğiniz Dynamix, 1 milyondan fazla oyun tutkunu tarafından tercih edilen kaliteli bir oyundur.

Kaliteli grafikleri ve eşsiz müzikleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, farklı yönlerden hızla gelen bloklara dokunarak ritme ayak uydurmak ve eğlenceli müzikler oluşturmaktır. Zorlu parkurlarda yarışarak yukarıdan, sağdan ve soldan hızla gelen çubuklara dokunarak hiç birini atlamamalı ve ritmi bozmadan sizden istenilen melodileri çalmalısınız. Melodileri başarıyla çalarak puan toplayabilir ve yeni müziklerin kilidini açabilirsiniz. Özellikle müzik tutkunları için tasarlanan sıra dışı bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda birbirinden zor yüzlerce farklı melodi oluşturma platformu ve keyif verici birçok müzik yer almaktadır. Ayrıca her hafta oyuna yeni bir müzik eklenmektedir. 5 farklı zorluk seviyesinden dilediğinizi seçerek oyuna başlayabilir ve keyif verici melodiler oluşturabilirsiniz.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan ve müzik oyunları kategorisinde bulunan Dynamix, ücretsiz olarak ulaşabileceğiniz kaliteli bir oyundur.