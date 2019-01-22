Equilibrium, bağımlılık yapan bir bulmaca oyununa gizlenmiş bir spiritüel uzay yolculuğudur. Bu yolculukta çizgileri çizmek ve güzel ışık simetrileri oluşturmak için yaratıcılığınızı ve mantıksal becerilerinizi kullanmak zorunda kalacaksınız. Equilibrium oyununda zaman sonsuzdur.

Equilibrium iyi bir macera ile beyne meydan okuma arasında mükemmel bir denge oluşturur. Oyunun amacı, bulmacanın her iki tarafını eşleştirmek, bilmeceyi çözmek, çizgileri aydınlatmak ve mistik şekilleri açığa çıkarmaktır. Birkaç yanıp sönen neon ışığı belirginleştikten sonra, tüm dikkatiniz sürükleyici bir bilim kurgu hikayesine çekilecek. Yıldızlararası görsel tasarımın, stresi yok eden ve derin bir rahatlama hissi veren yatıştırıcı müzikle birleştirilmesinden daha güzel bir şey yok.

200 seviye ve 20 sürükleyici dünyadan oluşan macera ortamında evrenimize biraz denge getirmeye hazır mısınız? Beyin fırtınası şimdi başlıyor!