Mobil platformda oldukça yakından tanıdığımız bir geliştirici olan Big Fish Games oyunculara sayısız oyun sundu ve sunmaya devam ediyor.

EverMerge adında en yeni oyununu Google Play üzerinde lansmana çıkaran geliştirici ekip şu sıralar oyuncuların ilgisiyle karşılaşmaya devam ediyor. Bizleri bir masal diyarına götürecek ve birbirinden farklı sihirli görevleri yapmaya çalışacağımız oyunda oldukça zengin bir içerik yapısı bizleri bekliyor olacak.

Evler, kaleler ve daha fazlasının yer aldığı oyunda her karakter benzersiz özelliklere ve yeteneklere sahip olacak. Çeşitli kaynakları kullanabileceğimiz oyun içerisinde, farklı kaynaklarda benzersiz deneyimler de keşfedeceğiz. Günlük ödülleri toplama fırsatı da yakalayacağımız oyunda bizleri eğlence yüklü bir yapı bekliyor.

EverMerge Google Play’de bulmaca oyunları arasında yer alıyor.