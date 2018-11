Fix it: Gear Puzzle, dişli çarkları birbirine bağlayarak mekanizmayı çalışır hale getirmeye çalıştığınız mobil bulmaca oyunu. Mantığınızı çalıştırarak ilerleyebileceğiniz süper eğlenceli bir mühendislik oyunu. İndirmesi de oynaması da ücretsiz ve de internet bağlantısı gerektirmiyor.

Mantık oyunlarını seven her yaştan kişinin oynayabileceği bulmaca oyunu Fix it: Gear Puzzle, adından da tahmin edeceğiniz üzere dişli çarkları birbirine bağlayarak ilerlemeye dayanıyor. Bölümlerde süre sınırı yok. Yerleştirdiğiniz dişli çarkı geri alıp farklı bir yerde deneyebiliyorsunuz. Tek dikkat etmeniz gereken; dişli çarkların boyutu. Yerleştirmeye çalıştığınız dişli çarkın boyutuna dikkat ederek, dişli çarkların arasındaki mesafeye bakarak çarkları yerleştirmelisiniz. Zaten çarkları döndürmeye dayalı bulmaca oyunlarını oynadıysanız bunu biliyorsunuzdur. Bu arada dişli çarkları sürükle-bırak yöntemiyle yerleştiriyorsunuz.