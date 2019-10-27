Mobil platformda Android işletim sistemine sahip tüm cihazlardan hiçbir ücret ödemeden ulaşabileceğiniz ve sürükleyici özelliği sayesinde sıkılmadan oynayacağınız Flame Dragon Knights, farklı özelliklere sahip yüzlerce savaş kahramanını yöneterek aksiyon dolu savaşlara katılacağınız sıra dışı bir oyundur.

Nefes kesen savaş senaryoları ve güçlü karakter tasarımı ile oyunculara sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, savaş haritası üzerinde ilerleyerek karakterinizle birlikte zorlu savaşlar yapmak ve rakiplerinizi birebir mücadelelerde yenerek seviye atlamaktır. Oyunu online ortam da oynayabilir ve PVP savaşları yaparak farklı ödüller kazanabilirsiniz. Stres giderici özelliği ve bağımlılık yapıcı bölümleri ile sıkılmadan oynayacağınız benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda 100’den fazla savaş kahramanı ve 3 farklı zorluk derecesi yer almaktadır. Her karakterin kendine has özellikleri ve yetenekleri bulunmaktadır. Günlük, haftalık ve aylık görevler ile bol miktarda ganimet kazanabilir ve kahramanlarınızı geliştirebilirsiniz.

Strateji oyunları arasında yer alan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden Flame Dragon Knights, ücretsiz olarak sunulmaktadır.