Dragon Age 2 Türkçe Yama Nasıl Yapılır?

Dragon Age serisi, fantastik RPG’ler içerisinde en çok bilinen serilerden bir tanesidir. 3 oyunluk bu seri, sıkı RPG hayranları tarafından son derece iyi anılır. Eğer siz de bu seriye başlayacaksanız Dragon Age 2 Türkçe yama kurmak isteyebilirsiniz.

Dragon Age 2 hikaye odaklı bir RPG. Haliyle senaryo ve diyaloglar epey önemli. Eğer İngilizcenize güvenmiyorsanız ve oyunu anlamakta sorun yaşayacağınızı düşünüyorsanız Dragon Age 2 Türkçe yama yükleyebilirsiniz. Böylece dil bariyerine takılmadan rahatlıkla oyunu deneyimleyebilirsiniz.

Dragon Age 2 Türkçe yama yüklemek son derece basittir. Aşağıdaki adımları uygulayarak siz de Dragon Age 2 Türkçe yama yükleyebilirsiniz.

Dragon Age 2 Türkçe Yama Nasıl Yüklenir?

Öncelikle Dragon Age 2 Türkçe yama dosyasını indirin.

Ardından indirdiğiniz dosyayı Winrar ile açın.

ile açın. Daha sonra indirdiğiniz dosyanın içindeki “ packages " ve " modules " klasörlerini kopyalayın.

" ve " " klasörlerini kopyalayın. Oyunun kurulu olduğu klasörü açın ve kopyaladığınız dosyaları yapıştırın.

açın ve kopyaladığınız dosyaları yapıştırın. Değiştirme işlemi için çıkan uyarıya “ tümüne evet ” deyin.

” deyin. İşlem tamam. Dragon Age 2 Türkçe yama bilgisayarınıza kurulmuş olacak.

Yama oyunun en son sürümü olan 1.04 sürümü ile uyumludur. Eski sürüme sahipseniz, 1.04’e güncellemelisiniz. Aksi halde yama çalışmayacaktır.

Dragon Age 2 Hakkında

RPG konusunda uzmanlaşmış bir firma olan BioWare tarafından geliştirilen ve Electronic Arts tarafından yayınlanan Dragon Age 2, 2011 yılında yayınlandı. RPG janrı için çok önemli olan bu oyun daha sonra pek çok DLC ile zenginleştirildi.

İlk oyuna kıyasla çok daha iyi gözüken Dragon Age 2 oyuncuların büyük çoğunluğu tarafından olumlu yorumlar aldı. BioWare’in kalitesini bizlere bir kez daha gösteren Dragon Age 2 rol yapma oyunlarına ilgisi olan herkes tarafından muhakkak oynanmalıdır.

Dragon Age 2 Türkçe yama ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Dragon Age serisini daha önce oynamış mıydınız? Dragon Age 2 Türkçe yama nasıl olmuş? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.