Dragon Age Origins Türkçe Yama Nasıl Yapılır?

Kılıçlı, kalkanlı, büyülü ve ejderhalı oyunlar denildiği zaman akıllara gelen ilk serilerden biri Dragon Age serisidir. Rol yapma oyunlarına ilgisi olan herkesin oynaması gereken yapımlardan biri olan Dragon Age Origins günümüzde bile hala oynanabilir durumdadır. Peki Dragon Age Origins Türkçe yamaya sahip mi? Elbette.

Dragon Age Origins oldukça büyük ve detaylı bir oyun. Pek çok diyaloğun yer aldığı bu yapımda hikaye, oyunun büyük bir bölümünü oluşturuyor. Hal böyle olduğundan pek çok oyuncu hikayeyi en iyi şekilde anlamak istiyor ve Dragon Age Origins Türkçe yama arayışına giriyorlar.

Eğer siz de Dragon Age Origins Türkçe yama yüklemek istiyorsanız aşağıdaki adımları uygulayarak bu dilediğinizi gerçekleştirebilirsiniz. Böylece oyundan alacağınız keyif artacak ve iyi bir oyun deneyimi elde edebileceksiniz.

Dragon Age Origins Türkçe Yama Nasıl Yüklenir?

Öncelikle Dragon Age Origins Türkçe yama uygulamasını indirin.

Ardından indirdiğiniz “Dragon Age Turkce Yama 0.95” isimli .exe uzantılı dosyaya çift tıklayın.

uzantılı dosyaya çift tıklayın. İleri > ileri > Kur seçeneklerine tıklayarak kurulumu gerçekleştirin.

İşlem tamam. Dragon Age Origins Türkçe yama bilgisayarınıza yüklenmiş olacak.

Dragon Age Origins Hakkında

BioWare tarafından geliştirilen ve Electronic Arts tarafından yayınlanan Dragon Age Origins 2009 yılında piyasaya sürüldü. Zengin hikayeye ve önemli seçimlere sahip olan bu oyun fantastik yapımlardan hoşlananları mest edecektir.

Oldukça büyük bir dünyaya sahip olan Dragon Age Origins, dönemine damga vurmuş, kendinden sonra çıkacak oyunların da öncüsü olmuştur.

Çıkışından sonra pek çok DLC ile içeriği zenginleştirilmiş ve geliştirilmiştir. Yapımcısı olan BioWare, RPG yapmakla ünlenmiş bir firmadır. BioWare’in en önemli eserlerinden biri de hiç şüphesiz ki Dragon Age serisidir.

Dragon Age Origins Türkçe yama ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz daha önce Dragon Age serisini oynamış mıydınız? Dragon Age Origins Türkçe yama sizce nasıl olmuş? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.