Dragon Age Inquisition Türkçe Yama Nasıl Yapılır?

Bir dönemin efsanevi üçlemesinin sonuncusu olan Dragon Age Inquisition çıktığı dönem oldukça beğenilen bir oyundu. İlk 2 oyun kadar başarılı olmasa da bir devam oyunu olarak son derece yeterli bir oyundu.

Pek çok kişi günümüzde Dragon Age serisini ilk kez oynuyorlar. Dragon Age upuzun bir hikayeye sahip bir RPG olduğu için İngilizcesine güvenemeyen pek çok kişi oyunu Türkçe yama ile oynamak istiyor. Dil bariyerine takılmadan, en iyi şekilde oyunu tecrübe etmek isteyenler genellikle Dragon Age Inquisition Türkçe yama yüklüyorlar. Biz de bu yazımızda sizlere Dragon Age Inquisition Türkçe yama nasıl indirilir, nasıl yüklenir izah edeceğiz.

Dragon Age Inquisition Türkçe Yama Nasıl Yüklenir?

Öncelikle Dragon Age Inquisition Türkçe yama dil dosyasını bilgisayarınıza indirin.

Ardından indirdiğiniz dosyayı Winrar ile açın.

ile açın. Açtığınız dosyayın içerisindeki “ ana oyun ” klasörüne girin.

” klasörüne girin. “ TR YAMA ” yazan klasörün içindeki tüm dosyaları oyunun kurulu olduğu dizinin içine kopyalayın.

” yazan klasörün içindeki tüm dosyaları oyunun kurulu olduğu dizinin içine kopyalayın. Değiştirme işlemini tamamlayın.

İşlem tamam. Dragon Age Inquisition Türkçe yama kurulumu tamamlandı.

(Opsiyonel) “DLC LER” isimli klasörün içindeki “Update” klasörünü de oyunun kurulu olduğu alana kopyalarsanız DLC’ler de Türkçeleşmiş olur.

Bu yama oyunun DLC’lerini de kapsamaktadır. DLC’ye sahip olmayan oyuncuların sadece ana oyunu Türkçeleştirmesi yeterlidir. Dragon Age Inquisition Türkçe yama kurulumu işleminden önce oyunu yedeklemeniz önerilir.

Dragon Age Inquisition Hakkında

En iyi RPG oyunlarına imza atan BioWare tarafından geliştirilen ve Electronic Arts tarafından yayınlanan Dragon Age Inquisition 2014 yılında piyasaya sürüldü. Çıkışının ardından pek çok DLC ile zenginleştirilen bu oyun Dragon Age serisinin 3. oyunu oldu.

Keşfedilecek dev bir dünya sunan Dragon Age Inquisition, fantastik bir dünyada size rol yapma tecrübesi sunuyor. Seçeneklerinize göre değişen hikaye ve dünya oldukça iyi bir oyun deneyimi yaşatıyor.

Dragon Age Inquisition Türkçe yama ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz Dragon Age serisindeki favori oyununuz hangisi? Dragon Age Inquisition Türkçe yama nasıl olmuş? Yorumlarda bizimle paylaşın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindiri takipte kalmayı unutmayın.