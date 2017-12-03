2017'nin en iyi oyunları sıralamasında Indie oyunlar kategorisinde yer almayı başarabilen bir mobil oyun olan Flipping Legend, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir aksiyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Reflekslerinizi konuşturabileceğiniz oyunda düşmanların üstesinden gelmeniz gerekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir aksiyon oyunu olan Flipping Legend, yumruklarınızı konuşturduğunuz bir oyundur. Düşmanlarınızı ortadan kaldırmanız gereken oyunda yeteneklerinizi sergiliyor ve eşsiz deneyimler yaşayabiliyorsunuz. Yeni toprakları keşfederek oyun alanınızı sürekli genişlettiğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Nefes kesen sahneleri ve sürükleyici atmosferiyle ön plana çıkan oyunda tehlikeli topraklara yelken açıyorsunuz. Birbirinden güçlü özel yeteneklerinizi de kullanabileceğiniz oyunda destansı bir oyun deneyimi yaşıyorsunuz. Piksel tarzı grafiklere sahip olan oyunda eğlenceli vakit geçirebildiğinizi de söyleyebilirim. Gizemli sandıkları açarak farklı ödüllerin sahibi olabileceğiniz Flipping Legend oyununu sakın kaçırmayın.

Flipping Legend oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.