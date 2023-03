Super Mario’nun Yaratıcısı Shigeru Miyamoto Kimdir?

Shigeru Miyamoto; 16 Kasım 1952 yılında Japonya’nın Kyoto kentinde doğdu. Japon bilgisayar oyun yapımcısı tasarımcı olan Miyamoto, meraklı ve araştırmacı bir kişiliğe sahiptir. Onun araştırmacı kişiliği şu anki konumunu net şekilde belirlemiş.

Mario, Star Fox, Donkey Kong, Wave Race, Nintendo için Pikmin ve The Legend of Zelda gibi oyun serilerine imza atmıştır. Ayrıca modern oyunların babası olarak nitelendirilmiştir. 1999 yılından itibaren geliştirdiği oyunlar büyük beğeni aldı. Tüm zamanların en çok satan oyunlarını dizayn etti. 250 milyondan fazla sayıda oyunları satıldı.

Shigeru Miyamoto’nun Kariyeri

Oyun dünyasının efsane ismi Miyamoto’nun kariyer yaşamı 1970 yılında endüstriyel dizaynla ilgili aldığı eğitimle başladı. O sene ünlü bilgisayar oyun tasarımcısı, Kanazawa Munici Beceri ve El Sanatları Üniversitesi’ne girmeye hak kazandı.

1975 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra kariyer yaşamı bambaşka bir yöne evrildi. Manga karakterini tasarlayabilmek için babasının arkadaşı olan ve Nintendo’nunda başkanlığını yapan Hiroshi Yamauchi’yle tanışmak istedi. Babasına Hiroshi Yamauchi’yle tanışmak istediğini bizzat belirtti.

Miyamoto, Nintendo ile tanıştıktan sonra işe alındı. Kendisinden bir oyun tasarlaması istendi. Shigeru Miyamoto, 1979’da Sheriff isimli oyunun tasarımlarını yapmak için çalışmalarına yön verdi. Birkaç farklı çalışmaya imza attı. Daha sonra musluk tamircisi Mario, oyun severlerin hayatına girdi.

Mario’nun hemen sonrasında Luigi’yi tasarladı. Mario, oyun karakteri şeklinde ilk defa 1981’de Donkey Kong isimli oyunda izleyiciyle buluştu. Amerika’nın mali durumu kötü olduğu için Nintendo şirketi de batmak üzeydi. Miyamoto’nun yaptığı çalışmalar, batmak üzere olan Nintendo’nun kurtuluşu oldu.

Donkey Kong, o zamanın en çok satan oyunları içerisine girdi. Bu durum şirketin batmaktan kurtulması yanında kariyer anlamında Shigeru Miyamoto’nun kendini ispat etmesi anlamına da geliyordu. Temel Reis Oyunu olarak tasarlanan Donkey Kong’un şirketi batmaktan kurtaracak kadar çok satması o dönemde büyük şaşkınlıkla karşılandı.

Donkey Kong’un çok sevilmesi, Miyamoto ve Nintendo isimlerinin dünyada duyulmasını sağladı. Ünlü bilgisayar oyun tasarımcısı 1985’te Donkey Kong’un daha ilerleyebileceğini düşünerek yeni bir çalışma tasarladı. Mario Bros isimli oyunda birçok ayrıntıya yer verildi. Mario Bros’un başarısının yanında başrol karakterlerinin hem Miyamoto hem de Nintendo ile özdeşleşmesi dikkat çekti.

Shigeru Miyamoto’nun Başarıları

Shigeru Miyamoto’nun parlamasını sağlayan “Donkey Kong” oyununda yer alan “Kong” ünlü bilgisayar tasarımcısını beklenmeyen bir durumla karşı karşıya getirdi. “Kong” ismi, Universal Pictures’taki King Kong’u insanlara hatırlattı.

Bundan dolayı Nintendo şirketi telif hakkından dolayı dava açılma tehlikesiyle karşılaştı. Fakat araştırma ve incelemelerin ardından telif hakkı sıkıntısı olmadığı ortaya çıktı. 1981 yılında ünlü tasarımcı tarafından Donkey Kong oyunu tamamlandı.

13 Eylül 1985 yılında popüler oyun Mario yayınlandı. Mario oyunundaki karakter, New York’tan Mantar Krallığı’na göç ediyordu. Mario, Nintendo şirketi tarafından çıkarılan en iyi oyunlar arasındadır. Oyun o kadar çok sevildi ki 2021 yılında Amerika’da yapılan bir açık artırmada açılmamış kopyası, 1.56 milyon dolardan satıldı.

Bilgisayar oyun tasarımcısı 1986 yılında Takashi Tezuka’yla beraber “The Legend of Zelda” isimli oyunu tasarlayıp yayınladılar. Ünlü tasarımcı The Legend of Zelda oyununu çocukken gerçekleştirdiği doğa yürüyüşlerinden yola çıkarak tasarlamıştır.

The Legens of Zelda, aksiyon-macera türünde bir oyundur. Bu oyun 2017 yılında mobil platformlarda da oynanmaya başladı. Shigeru Miyamoto, 2016’da bir basın toplantısına katıldı. Basın toplantısında şirketleri Nintendo’nun sanal gerçekliğe yönelik çalışmalar yaptığını açıkladı.

1988 senesinde Academy of Interactive Arts and Sciences “Hall of Fame” içerisine giren ilk kişidir. 2007’de Time dergisinin “Dünyayı Etkileyen 100 Kişi” listesine giren Shigeru Miyamoto, başarısını çocukken okuduğu kitaplara borçlu olduğunu söylüyor. Şu an 71 yaşında olan tasarımcı, Nintendo Entertainment Analysis and Devolopment’ı yönetiyor.