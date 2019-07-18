Flippuz, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil bulmaca oyunu olarak dikkat çekiyor.

Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm bir bulmaca oyunu olan Flippuz, birbirinden zorlu bölümleri tamamlayıp becerilerinizi sınayabileceğiniz bir oyundur. Yaratıcılığınızı da konuşturmanız gereken oyunda blokları katlayarak ilerliyor ve düzensiz blokları düzenleyerek bölümleri tamamlamaya çalışıyorsunuz. Basit parmak hareketleriyle blokları hareket ettirebileceğiniz oyunda tüm alanları doldurarak ilerliyorsunuz. Renkli grafikleriyle de ön plana çıkan oyunda basit ve anlaşılır bir arayüz yer alıyor. Yüzlerce zorlu seviyeye sahip olan Flippuz, bu tarz oyunları oynamayı sevenlerin beğenerek oynayabileceği bir oyun diyebilirim.

Flippuz oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.