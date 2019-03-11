Gangs.io, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil aksiyon oyunu olarak ön plana çıkıyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil beceri oyunu olarak dikkat çeken Gangs.io, dünyanın dört bir yanındaki oyuncularla gerçek zamanlı olarak oynayabileceğiniz bir oyundur. Kendi çetenizi toplayarak diğer çetelerle mücadele edebileceğiniz oyunda basit kontroller ve sürükleyici atmosfer yer alıyor. Renkli görsellerin yer aldığı oyunda eşsiz zaman geçirebiliyorsunuz. Arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunda dikkatli olmalı ve kıyasıya savaşmalısınız. Bağımlılık yapıcı etkisiyle dikkat çeken oyunda şehirde ilerliyor ve diğer çetelerle savaşıyorsunuz. Bu tarz oyunları seviyorsanız Gangs.io oyununu kaçırmayın.

Gangs.io oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.