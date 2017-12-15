Hide Photos uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızda bulunan ve başkalarının görmesini istemediğiniz fotoğrafları kolayca gizleyebilirsiniz.

Akıllı telefonlarınızda kişisel ve başkalarının görmesini istemeyeceğiniz türden özel fotoğraf ve videolarınız varsa bunları çeşitli yöntemlerle gizleyebilmeniz mümkün. Ancak, aşırı zahmetli yöntemlerle bu dosyaları gizlemek yerine Hide Photos gibi fotoğraf gizleme uygulamaları ndan faydalanabilirsiniz. Oldukça başarılı işler çıkaran Hide Photos uygulaması, fotoğraf ve videolarınızı gizledikten sonra üst düzey gizlilik ve güvenlik sağlıyor.

Dosyalarınızı şifre, desen veya parmak izi kilidi seçeneklerinden biriyle kilitleyebileceğiniz uygulamada, fotoğraflarınız için yedekleme ve bulut senkronizasyon özelliklerinden de faydalanabilirsiniz. Son olarak, uygulama içerisinden çektiğiniz fotoğraf ve videoları otomatik olarak gizleyebilen Hide Photos, ücretsiz olarak sunuluyor.

Uygulama özellikleri: