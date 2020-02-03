HobbyKids Adventures oyunu Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir aksiyon ve macera oyunudur.

Bu süper heyecanlı atlamalı macera oyunu HobbyKids Adventures aksiyon sevenleri ekran başına topluyor. Heyecan verici dünyaları keşfetmek, havalı yeni silahlar kullanmak, özelleştirme seçenekleri ile sizlere daha önce hiç yaşamadığınız deneyimler sunmaktadır. Fakat küçük hayvanlara dikkat etmelisin çünkü onlar seni öldürmek istiyor.

Kendi HobbyKid'inizi oluşturun ve dilediğiniz şekilde değiştirin. Kazandığınız altınlar sayesinde silahınızı yükselterek daha iyi bir oyun deneyimi yaşayabilirsiniz. Hobby' nizi büyütün ve yolunuza çıkan herşeyi yok edin. Bu sayede yeni seviyelerin de kilidini açabilirsiniz. Öğrenmesinin kolay olmasının yanı sıra renkli grafikleri ve eğlenceli oynanış şekli ile de oyunseverlerin beğenisini topluyor.

Bu eğlenceli maceraya ortak olmak istiyorsanız bu oyun tam size göre. Siz de oyunu hemen indirip oynamaya başlayabilirsiniz.

Oyunu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.