Dört bir yanı birbirinden güzel yemeklerin pişirildiği restoranlarla donatılan eşsiz bir şehri yöneterek yeni binalar inşa edeceğiniz ve restoranları dekore ederek şık tasarımlar yapacağınız Home Master, mobil platformda simülasyon oyunları arasında yer alan ve 100 binden fazla oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan sürükleyici bir oyundur.

Etkileyici grafikleri ve keyif verici görevleri ile oyunculara sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, şehri yöneterek evlerin, bahçelerin, restoranların, parkların ve diğer tüm yapıların restorasyon işlemlerini yaparak şık tasarımlara imza atmak ve restoranlarda güzel yemekler pişmesini sağlamaktır. İyi bir dekorasyoncu olmanın yanı sıra eli lezzetli ünlü bir şef olarak bilinen efsanevi karakteri yönetecek ve macera dolu görevler üstleneceksiniz. Restoranlarda birbirinde lezzetli yemekler pişirirken şehir planlamasını da atlamayacak ve bahçeleri dekore ederek şehre eşsiz bir görünüm kazandıracaksınız.

Android işletim sistemine sahip mobil cihazların tamamından sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz ve bağımlısı olacağınız Home Master, ücretsiz olarak erişeceğiniz ve restoranlarla dolu büyük bir şehir inşa edeceğiniz eşsiz bir oyundur.