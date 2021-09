CS:GO Rütbeleri Neler?

CS:GO rütbeleri (Counter Strike: Global Offensive rütbeleri) oyuncuların çok önem verdiği bir unsurdur. Oyuncuların profilinde yer alan rütbeler, oyunun herkesi seviyesine göre oyuncu ile eşleştirme imkan sağlamaktadır. Öte yandan, video oyunundaki rütbeniz aynı zamanda emeğinizin de bir göstergesi olabilir zira oyuncuların rütbesi oyun içerisinde sarf edilen zaman ve oyuna verilen emek karşılığında yükselmektedir.

Valve, Counter Strike: Global Offensive'ın sıralama sisteminin nasıl çalıştığına dair oyunculara net bir bilgi vermemektedir ama sıralamanızı yükseltmek için kullanabileceğiniz etkili ve oyuncular tarafından da onaylanmış yöntemler vardır. Gelin, CS:GO'da yer alan rütbeleri ve oyunda rütbe atlama sisteminin nasıl çalıştığını öğrenelim.

CS:GO Rütbeleri Nelerdir?

Steam'de indirme açısından rekor üzerine rekor kıran Counter Strike: Global Offensive isimli bu video oyunundaki rütbeleri aşağıda yer verdiğimiz listeden öğrenebilirsiniz. Bu listemize başlamadan önce listede yer verdiğimiz rütbelerin en düşükten en yükseğe doğru sıralandığını hatırlatmamız gerekiyor. Bunu öğrendiğimize göre CS:GO rütbeleri hakkında bilgi sahibi olmaya başlayabiliriz.

• Silver I

• Silver II

• Silver III

• Silver IV

• Silver Elite

• Silver Elite Master

• Gold Nova I

• Gold Nova II

• Gold Nova III

• Gold Nova Master

• Master Guardian I

• Master Guardian II

• Master Guardian Elite

• Distinguished Master Guardian

• Legendary Eagle

• Legendary Eagle Master

• Supreme Master First Class

• Global Elite

Counter Strike: Global Offensive Rütbe Sistemi Nasıl Çalışır?

İlk kez rütbe elde etmek için oyunun rekabetçi modunda on tane maç kazanmak gerekiyor. Bu rütbenin bir gün içerisinde alınmadığını, her gün iki maçla sınırlı olduğunu da unutmamak gerekiyor. Oyuncular, on kez maç kazandıktan sonra performansınıza bağlı olarak yukarıda yer verdiğimiz rütbelerden herhangi birini elde etmeye hak kazanabilmektedir. Rütbe kazanan kişiler ayrıca kendisinden düşük veya yüksek rütbedeki kişilerle sıraya girebilir.

Başarılara ve başarısızlıklara bağlı olarak oyuncunun rütbesi her maçın sonunda düşecek veya yükselecektir. Counter Strike: Global Offensive'da rütbeler hangi faktörlere bağlı olarak düşüyor veya yükseliyor kesin olarak bilinmiyor ama rütbeyi yüksek tutmanın en iyi yolu maçları takım olarak kazanmaktır. Rütbenin düşüşünü engellemek için rekabetçi oyun modunda maça girmemenin bir çözüm olduğunu da zannetmemek gerekiyor. Oyunu 1 ay gibi kısa bir süreliğine de olsa oynamazsanız rütbe otomatik olarak düşmektedir.

Oyunda çok iyi değilseniz bu muhtemelen performansınızı iyileştirecek ayarlamalar yapmamaktan kaynaklanan bir sorundur. CS:GO'da profesyoneller gibi ayarlama yapmak için hazırladığımız ipuçlarına göz atabilirsiniz.