Apple’ın 10. yıl özel telefonu iPhone X, eski modellerle karşılaştırıldığında etkileyici bir ekran gövde oranına sahip. Çoğu kullanıcının senelerdir beklediği çerçevesiz ekranlı iPhone modeli geldi gelmesine ancak home tuşuna veda ettik. Bu yazıda “iPhone X home tuşu ekrana nasıl getirilir?” sorusunun yanıtını bulacaksınız.

Apple, Türkiye’de 6099 TL fiyat etiketiyle satışa sunduğu, bizim de inceleme konuğumuz olan iPhone X, çentik dışında gerçekten etkileyici bir tasarıma sahip. Yüzde 82.9 ekran gövde oranına sahip bir telefon karşımızda. iPhone X öncesi modellerde kullanıcıların sıklıkla dile getirdiği, yüzde 60 seviyelerindeki rakiplerine kıyaslanamayacak seviyede kötü ekran gövde oranı, iPhone X ile birlikte tarih oldu.

Sanal Home Tuşu Kullanın:

Neredeyse tamamen ekrandan oluşan bir iPhone modeli göze hoş gelse de ön tarafta artık olmayan home tuşu her şeyi alt üst ediyor. Apple, her ne kadar lansmanda yeni iPhone’da home tuşunu aramayacağımızı, artık her şeyi parmak hareketleriyle kolaylıkla yapabileceğimizi belirtse de gerçek kullanıcı deneyimi öyle olmuyor. Senelerdir iPhone kullanan biriyseniz parmağınız istemsiz olarak home tuşunun olduğu yere geliyor. Tabii ki; cihazı ilk kullandığınızda bu geçerli. Kullandıkça home tuşunun yokluğuna alışıyorsunuz. “Home tuşsuz bir iPhone düşünemiyorum” diyorsanız, eskiden olduğu gibi ekranın bir köşesine sanal home tuşu yerleştirme şansına sahipsiniz.

iPhone X "AssistiveTouch ile" Sanal Home Tuşu Nasıl Açılır?

Bazı kullanıcıların home tuşu bozulduğundan tercih ettiği, bazı kullanıcılarınsa home tuşuna basışta çıkan çıt sesinden rahatsızlık duyduğu için istediği sanal home tuşunu iPhone X’da aktif etmek son derece basit. Ayarlar - Genel - Erişilebilirlik menüsü altında AssistiveTouch’ı açık konuma getirdiğinizde aradığınız home tuşu sanal da olsa gelmiş oluyor. Aynı sayfadan şeffaflık ayarını da yapabiliyorsunuz.

iPhone X AssistiveTouch Nasıl Kullanılır?

AssistiveTouch’ı daha önce kullandıysanız zaten biliyorsunuzdur ancak ilk kez iPhone kullanacaklar için paylaşmakta fayda var. AssistiveTouch’ı aktif ettiğinizde home tuşunun yanında bildirimler, cihaz, denetim merkezi, Siri gibi başka butonlar da göreceksiniz. Bu menüyü özelleştirme şansına sahipsiniz. İster sadece home tuşunun kalmasını sağlarsınız ki; fiziksel bir tuştan farksız olur, isterseniz de bir kısayol aracı olarak kullanabilirsiniz. Home tuşunu özelleştirmek için ayarlarda AssistiveTouch menüsüne gidiyorsunuz ve Üst Menüyü Özelleştir’e dokunuyorsunuz. Home tuşu dışında ekleyebileceğiniz kısayolların sayısı 7.