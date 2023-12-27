ESET HOME Security Essential İnceleme: Tamindir Takipçilerine %30 İndirim!

Gelişen dijital dünyada basit antivirüs programları artık yeterli gelmeyebiliyor. Dolayısıyla üst düzey güvenlik için gelişmiş özellikler sunan güvenlik yazılımlarını tercih etmek büyük bir öneme sahip. Gelişmiş özellikler içeren yazılımlar arasında ise ESET HOME Security Essential öne çıkıyor.

Bu rehberde ESET HOME Security Essential incelemesi ile popüler antivirüs hizmetinin neler sunduğunu detaylı şekilde ele alacağız. Buna geçmeden önce yeni güvenlik ekosistemi olan ESET HOME'dan bahsedeceğiz.

ESET Home Nedir?

Android ve iOS uygulamalarının yanı sıra web portalı üzerinden de kullanılabilen eksiksiz güvenlik yönetimi platformu ESET HOME ile kullanıcılar yönetilmesi kolay hepsi bir arada korumaya erişiyor. Platform ayrıca bağlı cihazları bir ekosistem olarak sunan bildirim merkezi olarak hizmet veriyor.

Güvenlik yönetimi platformu, kullanıcılara ESET ürünlerini, cihazlarını, lisanslarını ve hizmetlerini yönetmek için tek yer sunuyor. Platformu kullanan kişiler bu sayede aboneliklerini aktif hâle getirebiliyor ve yenileyebiliyor, yeni cihazlar ekleyebiliyor, güvenlik çözümlerini tek platformdan indirebiliyor ya da yükseltebiliyor.

Örneğin Android cihazınızı korumak istediğinizi varsayalım. Böyle bir durumda bilgisayarınızdaki ESET HOME portalını kullanarak ESET Mobile Security (EMS) uygulamasının Android cihazınıza yüklenmesini yönetebilir ve otomatik olarak aktif hâle getirerek ESET HOME hesabınıza bağlanabilirsiniz.

Android işletim sistemine sahip cihazınızdan ESET HOME hesaplarına bağlanmak isterseniz cihazınız üzerinden EMS uygulamasını açmanız ve yan kısımdaki menüden ESET HOME'a bağlanmanız yeterlidir. Yani artık lisans anahtarlarını uygulamaya kopyalamak zorunda değilsiniz.

ESET HOME Nasıl Kullanılır?

ESET HOME platformu ayrıca aboneliklerinizi arkadaşlarınız ve aileleriniz ile paylaşabilmenize imkân tanıyor. ESET'in resmî web sitesi üzerinden kaydolma işlemini yaptıktan sonra ESET HOME'a yönlendirileceksiniz.

"Başlayın" butonuna tıklayın. Bir sonraki adımda "Abonelik ekleyin ve korumayı indirin", "Bir abonelik satın alın" ve "Korumayı ücretsiz deneyin" olmak üzere üç farklı seçenek ile karşılaşacaksınız. Bunlar arasından birini seçin ve "Devam" butonuna basın.

Antivirüs yazılımını indirmek için ESET HOME web sitesinde "Cihazı Koruyun" butonuna tıklayın ve açılan pencereden "Bu cihazı koru" veya "Başka bir cihazı koru" seçeneğini seçin. "Korumayı indir" butonuna bastığınız takdirde indirme süreci başlayacak.

Yazılım indikten hemen sonra kurulum sürecini başlatın. Peki, kolay kullanımı ve gelişmiş özellikleri ile dikkat çeken ESET HOME Security Essential neler sunuyor?

ESET HOME Security Essential İncelemesi

Öncelikle ESET HOME Security Essential isimli yazılımın arayüzünden bahsetmek gerekiyor. Yazılımın sahip olduğu modern arayüz, özelliklere çok pratik bir şekilde erişilebilmesine imkân tanıyor. Bu sayede programa kısa sürede alışıyor ve bir zorluk yaşamıyorsunuz.

Yazılımın sol kısmında yer alan "Bilgisayar taraması" sekmesinde "Bilgisayarınızı tarayın" ve "Gelişmiş taramalar" olmak üzere iki farklı seçenek göreceksiniz. İlk seçenek tüm yerel diskleri tarıyor ve zararlı yazılımları temizliyor.

"Gelişmiş taramalar" kısmından tarama sürecini kişiselleştirebilirsiniz. Böylece yazılımın ne kadar kapsamlı bir tarama yapacağına karar verebilirsiniz. "Güncelleme" sekmesinden programın güncel olup olmadığını öğrenebilir, eğer güncel değilse yeni sürümü kolayca indirebilirsiniz.

Araçlar sekmesinde "Günlük dosyaları" kısmından tüm önemli program olayları hakkında bilgi edinebilir, "Güvenlik raporu" bölümünden ESET'in cihaz korumasına dair sunduğu rapora göz atabilir ve "Ağ Bağlantıları" kısmından kurulan bağlantılara ve gerçek zamanlı istatistiki bilgilere erişebilirsiniz.

"ESET SysInspector" aracı sistem hakkında detaylı bilgilere bakabilmenizi sağlarken "Zamanlayıcı" aracı ise çeşitli görevler ekleyebilmenize ve eklediğiniz görevleri zamanlayabilmenize olanak tanıyor. Örneğin güncelleme işlemi için bir saat belirleyebilirsiniz. Karantina kategorisi üzerinden yazılımın karantinaya aldığı dosyaları görüntüleyebilirsiniz.

Ayarlar sekmesinde "Bilgisayar koruması", "İnternet koruması", "Ağ koruması" ve "Güvenlik araçları" olmak üzere dört farklı bölüm bulunuyor. "Bilgisayar koruması" üzerinden gerçek zamanlı dosya sistemi korumasını, cihaz kontrolünü, Host Saldırı Önleme Sistemi'ni (HIPS), oyun modunu ve Web kamerası koruması işlevini kapatıp açabilirsiniz.

"İnternet koruması" bölümünden ebeveyn kontrolü, web erişimi koruması, kimlik avı koruması, e-posta istemci koruması ve e-posta istemcisi antispam özelliklerini etkin hâle getirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Hatta bu özellikler için çeşitli özelleştirme seçenekleri de mevcut.

"Ağ koruması" bölümünde gelen ve giden ağ trafiğinin filtrelenmesini sağlayan Güvenlik Duvarı, ağ saldırılarına karşı koruma (IDS) ve Botner koruması özelliklerini etkinleştirebilir veya kapatabilirsiniz.

"Güvenlik araçları" bölümünden gezinme ve internet bankacılığı esnasında hassas verilerinizi korumanızı sağlayan "güvenli bankacılık ve gezinme" aracını, desteklenen tarayıcıları güvenli modda çalıştıran "tüm tarayıcıların güvenliğini sağla" işlevini açıp kapatabilirsiniz.

Söz konusu bölümden ayrıca dijital ayak izi bırakmadan çevrim içi etkinliğinizi gizli ve güvende tutan "tarayıcı gizliliği ve güvenliği" aracını ve bilgisayarınızın kayıp ya da çalınması durumunda korunmasını sağlayan Anti-Theft özelliğini aktif hâle getirebilir ve devre dışı bırakabilirsiniz.

Gelişmiş modern uç nokta güvenliği sunan program, sahip olduğu araçlar sayesinde çok katmanlı gerçek zamanlı korumanın yanı sıra dijital ortamda tehditlere karşı koruma kabiliyetini daha da ileriye taşıyor.

Korumayı özelleştirme imkânı sunan yazılım üzerinden güçlü koruma katmanlarını ihtiyaçlarınıza göre uyarlayabilirsiniz. Güvenlik hizmeti ayrıca zararlı yazılımlara karşı bilgisayarı sürekli olarak kontrol ederek her zaman güvende kalmanızı sağlıyor.

Güvenli Bankacılık ve Güvenli Tarama özellikleri, kullanıcıların hassas verilerinin korunmasına imkân tanıyor. Yazılımda ayrıca güvenli internet bağlantısı konusunda önemli rol üstlenen Ağ Denetçisi, kullanıcının modeminin güvenliği hakkında bilgi veriyor ve ağa bağlı cihazları görüntülüyor.

ESET tarafından sunulan yazılımda yer alan Tarayıcı Gizliliği ve Güvenliği özelliği, web tarayıcısında gezinirken güvenliği üst seviyeye taşıyor. Tarayıcı Temizleme gibi araçlar ise çerezleri, geçmişi ve dahasını tarayıcıdan düzenli olarak ya da isteğe bağlı olarak temizliyor.

Programda ayrıca koyu mod desteği mevcut. Bu sayede yazılımı ister açık modda isterseniz koyu modda kullanabilirsiniz. Pencerenin sağ üst kısmında yer alan simge üzerinden iki mod arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz.

ESET HOME Security abonelikleri Windows, macOS, Android ve iOS işletim sistemleri üzerinden kullanılabiliyor. Cihazların 7 gün 24 saat boyunca güvende kalmasını sağlayan yazılım sayesinde bilgisayarınızı ve mobil cihazınızı dijital tehditlere karşı koruyabilirsiniz.

ESET HOME Security Essential Özellikleri

7/24 Gerçek Zamanlı Koruma

Kimlik Avı Koruması

Wi-Fi Koruması

Tarayıcı Gizliliği ve Güvenliği

Hızlı Tarama

Gelişmiş Tarama

Güvenli Bankacılık ve Gezinme

Ağ Denetçisi

Tarayıcı Temizleme

Anti-Theft

Ebeveyn Kontrolü

Web Erişimi Koruması

Kimlik Avı Koruması

E-posta İstemci Koruması

E-posta İstemcisi Antispam

Host Saldırı Önleme Sistemi

Oyun Modu

Web Kamerası Koruması

Güvenlik Duvarı

Ağ Saldırılarına Karşı Koruma (IDS)

Botner koruması

Editörün Yorumu

Modern arayüzü sayesinde kullanıcılara büyük bir kolaylık sağlayan ESET HOME Security Essential, kullanıcıların dijital ortamda gizliliğine ve güvenliğine yönelik ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılıyor.

Kimlik Avı Koruması ve Wi-Fi Koruması dahil olmak üzere çeşitli özellikler sayesinde çevrim içi dünyada üst düzey koruma elde edebilirsiniz. Böylece sistemin her zaman güvende kalmasını sağlayabilirsiniz.

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