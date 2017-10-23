Yeni bir girişim olan İşe-Gel uygulaması, işe giderken yol arkadaşı veya araç bulmanızda kolaylık sağlıyor.

Ford Otosan’ın projesi olan İşe-Gel, Android cihazlardaki yolculuk paylaşımı uygulamaları arasında yerini alıyor. Hem araç sahiplerinin hem de yolcuların faydalanabileceği bu proje sayesinde, aracınız varsa sizinle aynı yöne giden kullanıcıları bularak boş koltuklarınızı değerlendirebiliyorsunuz. Aracı olmayanlar ise araçlarını paylaşan kullanıcıları bularak gayet makul ücretlerle toplu taşıma araçlarında vakit kaybetmeden seyahat edebilmenin keyfini çıkarabiliyorlar.

Yolculuk ücretlerinden komisyon alarak gelir elde eden İşe-Gel platformunda, ister Facebook hesabınızla isterseniz de İşe-Gel hesabınızla giriş yapabiliyorsunuz. Araç sahipleri ve yolcular için ayrı bölümler bulunan uygulamada, sizin için uygun kategoriyi seçtikten sonra ilan verebiliyor veya ilanlara göz atabiliyorsunuz. Araç sahibi olarak yolcuyu onayladıktan sonra yolculuğunuza başlayabilirsiniz.