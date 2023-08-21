Schengen Vizesi Nedir? Nasıl Alınır?

Schengen vizesi, insanların yasal olarak seyahat etmesini sağlıyor. Bu vize türü ile Schengen isimli bölgede 90 güne kadar seyahat edilebiliyor. Vizenin geçerli olduğu Schengen bölgesi, 26 ülkeyi kapsıyor. Schengen bölgesini kapsayan ülkeler;

Letonya

Lihtenştayn

Belçika

Malta

İsveç

Çek Cumhuriyeti

Slovenya

Slovakya

Avusturya

Yunanistan

İtalya

Estonya

Fransa

İzlanda

Danimarka

Lüksemburg

İsviçre

Polonya

İspanya

Almanya

Hollanda

Finlandiya

Macaristan

Litvanya

Norveç

Portekiz

Avrupa Birliği’ne üye olan fakat Schengen bölgesinde olmayan ülkeler; Kıbrıs, İrlanda, Romanya, Hırvatistan, Birleşik Krallık ve Bulgaristan’dır. Bu ülkelerde Schengen vizesi geçerli değildir. Schengen vizesi ile şartlara bağlı olarak birden çok ülke ziyaret edilebiliyor.

Schengen Vizesi için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Schengen vizesi için öncelikle evrakların tamamlanması gerekiyor. Vize başvurusunda istenilen evraklar;

İmzalı başvuru formu

Kimlik fotokopisi

Yurt dışı seyahat sigortası

İstenilen ölçülerde fotoğraf

Uçak bileti

Banka hesap bilgileri

İkametgah bilgileri

Geçerli pasaport

Otel rezervasyonu şeklinde sıralanabilir.

Vize için çalışanlardan;

Maaş bordrosu

Vergi levhası

4A hizmet dökümü

İşveren mektubu

İmza sirküleri

Çalışma belgesi istenmektedir.

Schengen Vizesi Nereden Alınır?

Schengen vizesi alabilmek için ilk olarak yukarıda belirtilen ülkelerden hangisine gidileceği belirlenmelidir. Schengen bölgesindeki ülkelerden hangisine gidilecekse oranın konsolosluğuna ya da yetkili vize ofislerine başvurulmalıdır.

Vize için yukarıda belirtilen evrakların hazırlanmasının ardından internetten e-randevu alınabilir. 2022’nin ağustos ayı itibariyle Schengen vizesine elektronik ortamda başvuru yapılmaya başlandı.

Vize başvurusu tek bir ülke ya da birden fazla ülke içinde yapılabilir. Eğer bu vizeyle birkaç Schengen ülkesi ziyaret edilecekse bir noktaya çok dikkat edilmesi gerekiyor.

İki ve daha çok Schengen ülkesi ziyaret edilecekse en çok zaman geçirilecek ve asıl varış yeri olan ülke için vize başvurusu yapılmalıdır. Asıl varış yeri belli değilse o zamanda ilk girişin gerçekleşeceği Schengen ülkesine başvuru yapılmalıdır. Vizenin süresi bitinceye kadar Schengen bölgesindeki diğer ülkeler pasaportla gezilebilir.

Schengen Vizesi Kaç Günde Çıkar?

Schengen vize başvurusu, başkonsolosluğunun iş yoğunluğuna göre değişiyor. Ayrıca başvuru yapan kişinin uyruğuna bağlı olarak da değişmektedir. Vizenin başvuru süresini etkileyen etmenleri şöyle sıralayabiliriz;

Dış politika

Banka hesap bilgileri

Vizeye başvuru amacı (aile ziyareti, turistik, ticaret, eğitim vb.)

Uçak ve konaklama detayları

Başvuruyu yapan kişinin gelir durumu, uyruğu, mesleği ve yaşı

İşveren mektubu

Başvuru yapılan ülkenin Başkonsolosluğunun iş yoğunluğu

Evrakların durumları

Başvuru yapan kişinin sabıka kaydının olup olmadığı

Sıralanan tüm unsurlar, vize başvurusunun değerlendirme sürecini etkilemektedir. Yaklaşık olarak 15 gün içerisinde vize başvurusu red ya da onay şeklinde sonuçlanmaktadır.

Başvuru onaylandığı takdirde Schengen bölgesinde maksimum 90 gün konaklama imkanına sahip olunuyor. Aslında vize geçerlilik süresi 6 aydır. Fakat vize süresi 90 gün dolduktan sonra bölgeden ayrılmak gerekiyor.

Schengen Vizesi Başvurusu için Seyahat Sağlık Sigortası Şartları Nelerdir?

Schengen vizesi alabilmek için öncelikle seyahat sağlık sigortası yaptırmak gerekiyor. Seyahat sağlık sigortasının süresi, Schengen bölgesinde kalınacak güne kadardır. Vize başvurusunda teslim edilen evrakların içerisinde mutlaka seyahat sağlık sigortası da olmalıdır.

Vize başvurusu reddedilirse seyahat sağlık sigortasının bedeli geri alınabilir. Bunun için konsolosluktan vizenin reddedildiğine dair belgeyle seyahat sigortası bedelinin iadesi talep edilmelidir.

Kişi, yurtdışında kaldığı süre boyunca karşılaşabileceği sağlık sorunlarıyla ilgili masraflar için mutlaka bu sigortayı yaptırmalıdır.

Seyahat sağlık sigortası için minimum 30.000 Euro’ya sahip olmak gerekiyor. Ayrıca sigorta, tüm Schengen bölgesinde geçerli olmalıdır.

Seyahat sağlık sigortası, sigortalının tedavisini karşılamaktadır. Aynı zamanda ölüm gibi durumlarda da ülkesine götürülmesi için gerekli olan masrafları karşılıyor.

Schengen Vizesi ile Kaç Kez Schengen Bölgesi’ne Giriş Yapılır?

Kaç kez Schengen Bölgesi’ne giriş yapılacağı vizenin üzerinde yazılıdır. Schengen Bölgesi’ne giriş için 3 farklı seçenek belirlenmiştir. Bu seçenekler şu şekildedir:

1. Multiple Entry

Vizenin üzerinde “Multiple Entry” yazıyorsa Schengen Bölgesi’ne çoklu giriş yapılabilir. Diğer bir ifadeyle vizenin geçerlilik süresi boyunca sınırsız olarak bölgeye giriş çıkış gerçekleşebilir.

2. Single Entry

Vizenin üzerindeki “Single Entry” yazısı tek girişi ifade etmektedir. Schengen Bölgesi’ne yalnızca bir kez giriş-çıkış yapılabilir.

3. Double Entry

Vizedeki “Double Entry” yazısı, çift giriş anlamına gelmektedir. Kişi, vizenin geçerlilik süresince bölgeye 2 defa giriş çıkış yapabilir.

Schengen Vizesi Başvuru Formu Doldururken Nelere Dikkat Edilmeli?

Schengen vizesi başvurusunun kabulü için form dikkatli şekilde doldurulmalıdır. Formu doldururken şu noktalara çok dikkat etmek gerekiyor;

Reşit olmayan bir kişinin başvuru formu ebeveynleri tarafından doldurulmalıdır.

Formda belirtilecek bilgiler, başvuruyu desteleyecek tarzda olmalıdır. Yanlış bilgi verildiği takdirde başvuru reddedilir.

Formun siyah renkli kalemle doldurulması gerekiyor.

Form, gidilmek istenen ülkenin web sitesinden indirilmelidir. Bilgisayar ya da el yazısıyla form doldurulmalıdır.

Kişiyi ilgilendirmeyen alanlar, “Cevap Yok” (NA) şeklinde belirtilmeli.

Kişi, kendiyle ilgili alanları mutlaka doldurmalıdır.

Sıkça Sorulan Sorular

Schengen vizesi ile ilgili sıkça sorulan sorular ve cevaplarını sizler için araştırdık.

1. Schengen Vizesi Kimlere Çıkar?

Schengen vizesi, düzenli bir işi olanlara çıkar. Ayrıca emekliler ve öğrencilere de çıkmaktadır. Başvuru esnasında konsoloslukta görevli olan kişinin en dikkat ettiği nokta seyahatin ardından kişinin ülkesine dönüp dönmeyeceğidir.

2. Schengen Vizesi Ne Kadar?

Avrupa Serbest Ticaret Birliği ve Avrupa Birliği’ne üye olan ülkeleri kapsayan bu vize türünün fiyatı her yıl değişiyor. 2023 yılı için Schengen vize ücreti 80 Euro olarak belirlenmiştir.

6 yaşından küçük olan çocuklar için ücret alınmıyor. 6 ile 12 yaş aralığındaki çocuklar içinse 40 Euro ödemek gerekiyor. Bazı kişiler, bu vize türünü ücret alabilir. Ücretsiz olarak Schengen vizesi alabilecek kişiler şunlardır;

Diplomatik ve hizmet pasaporta sahip olanlar

Bilimsel araştırmacılar

Kar amacı gütmeyen kuruşların organize ettiği seminer, eğitim, konferans, kültürel etkinlik ve spor etkinliklerine katılanlar. (Yalnız bu etkinliklerde 25 yaş ve altı olan temsilcilerden ücret alınmıyor)

3. En Kolay Hangi Ülke Schengen Vizesi Veriyor?

2020 ve 2023 verileri dikkate alındığında bu vizeyi en kolay veren ülke Litvanya’dır.