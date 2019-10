Legends of Runeterra, League of Legends (LoL) Mobile oyunun geliştiricisi Riot Games’in yeni kart oyunu. LoL PC oyununun mobil sürümü League of Legends: Wild Rift ile aynı anda Android telefonlar için indirilmeye açılan mobil kart oyunu Legends of Runeterra (LoR), League of Legends (LoL) dünyasında geçiyor ve oynanışı beceri ve yaratıcılık gerektiriyor. Online mobil kart oyunlarını seviyorsanız, Legends of Runeterra Android oyunu indirip oynamalısınız.

PC’de en çok oynanan oyunlardan Leauge of Legends kısa adıyla LoL’un mobil versiyonu League of Legends: Wild Rift ile eş zamanlı çıkış yapan Legends of Runeterra, kart oyunlarını sevenlere hitap ediyor. Başarının beceri, yaratıcılık ve kıvrak zekayla belirlendiği stratejik bir kart oyunu. Şampiyonlarınızı seçip her biri kendine has oynanış stiline ve taktik avantajlara sahip kartlarla kombinasyonlar yapıyor, oluşturduğunuz mükemmel destenizle rakiplerinizi alaşağı ediyorsunuz.

Leauge of Legends (LoL) PC oyunundan tanıdığımız klasik şampiyonların yanı sıra Runeterra’lı yeni karakterlerin yer aldığı oyunda her şey yaptığınız seçimlere ve aldığınız risklere bağlı; her hamle kritik ve üstünlük kurmak sizin elinizde. Oynayarak veya mağazadan tek tek alarak sahip olabileceğiniz kartlarla (rastgele kartlar içeren paketlere para ödemiyorsunuz) koleksiyonunuzu dilediğinizce oluşturabiliyorsunuz. League of Legends yeteneklerinden esinlenilmiş, kendi özgü mekaniklere sahip 24 şampiyon kartı mevcut olmakla birlikte tonla yardımcı kart var. Oyunun her kartı ve karakteri Runeterra’nın bir bölgesinden (Demacia, Noxus, Freljord, Piltover-Zaun, Ionia, Gölge Adalar gibi) geliyor ve her bölgenin farklı bir oynanış tarzı ve stratejik avantajı var. Farklı iki bölgenin kartlarıyla kombinasyon yapma şansına sahipsiniz. Tabii ki rakibinizi yenmek için en iyi kartlara sahip olmak yetmiyor, iyi bir de strateji izlemeniz gerekiyor. Sık sık çıkan yeni içerikler ve sürekli gelişen meta sayesinde kombinasyonlar yapma, yeni fikirler deneme şansınız var. Bu arada oynanış dinamik, sıra değişimli. Oynayarak seviye atladığınız oyunda haftalık olarak kasa sandıkları çıkıyor. Kasalardan çıkacak kartların iyi veya kötü olması oynayışınıza bağlı. Şöyle ki, siz oynadıkça kasa sandıklarının seviyesi artıyor, şampiyon kartları açma şansınız yükseliyor. Kasalardan ayrıca istediğiniz karta dönüştürebileceğiniz joker kartlar da çıkıyor.

Legends of Runeterra (LoR) Android Oyunu Özellikleri