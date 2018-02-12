LIKE, Android kullanıcıları arasında oldukça popüler bir video düzenleme, efekt uygulaması. PC tarafında ücretli video efekt programlarıyla oluşturulabilen videoları mobilde kaydetmeye izin veren ilginç bir uygulama. Süper kahramana dönüşme, alev topu çıkarma, sihir yapma, ortalığı alevlendirme, büyüyüp küçülme, uçma, patlama efekti verme, dudak oynatma ve daha birçok etkileyici efekti videolarınıza kolayca eklemenize izin veriyor.

Birkaç dokunuşla sihirli videolar yapabileceğiniz eğlenceli bir mobil uygulama LIKE. Artırılmış gerçeklik teknolojisinden güç alan video efekt uygulamasının kullanımı da oldukça basit. Videonuzda kullanacağınız müziği (galerinizde yoksa uygulamadan seçebilirsiniz, yüzlerce telifsiz müzik mevcut) seçiyor, ardından videonuzu kaydetmeye geçiyorsunuz. Kaydı tamamladıktan sonra uygulayacağınız efekti seçiyorsunuz. Videonuza birden fazla efekt uygulayabiliyorsunuz.

LIKE Özellikleri: