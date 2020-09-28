iPhone'lar yüksek kaliteli kameraları ile birlikte video çekimi için oldukça kullanışlı araçlar olarak öne çıkıyorlar. Eğer iPhone'da çekilen videoları yine iPhone'da düzenlemek istiyorsanız iOS için En İyi Video Düzenleme Uygulamaları isimli bu listemize göz atmanızda fayda var.

Söz konusu şey video düzenleme olduğunda genellikle oldukça karmaşık ve yine bir o kadar pahalı programlar aklımıza geliyor. Fakat günümüzde bunu yapmak o kadar kolay hale geldi ki, iPhone'da ya da iPad'de dahi video düzenlemek oldukça kolay bir yapıya büründü.

Tabii küçük ekranların detaylara hakim olmak noktasında bazı zorluklar yaşatabileceğini hatırlatalım. Yine de bu problemleri önemsemediğiniz durumda mobil cihazlara özel olarak geliştirilen, kullanımı kolay ve basit video düzenleme uygulamaları bulunuyor.

En İyi Video Düzenleme Uygulamaları (iOS)

İşte iPad ve iPhone için en iyi video düzenleme uygulamaları (iOS)

1- InShot

Fiyat: Ücretsiz

App Store'da ücretsiz bir şekilde sunulan InShot, basit video düzenlemeleri için tercih edebileceğiniz en iyi uygulama olarak öne çıkıyor. Videoyu kolayca kırparken ve ayarlarken istediğiniz gibi müzik, metin ya da emoji ekleyebilirsiniz. Düzenleme mantığı basit olduğu için birkaç saniyede hazır hale getirebilirsiniz.

2- iMovie

Fiyat: Ücretsiz

Apple tarafından geliştirilen video düzenleme uygulaması iMovie, iPhone ve iPad'inizde kullanabileceğiniz en başarılı uygulamalardan birisi. Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde basit bir kullanım mantığına sahip olan uygulamada hem yeni başlayanlar hem de ileri düzey kullanıcılar için pek çok ayar bulunuyor.

3- Adobe Premiere Rush

Fiyat: Ücretsiz

Çevrim içi videoları çekmek, düzenlemek ve paylaşmak için hepsi bir arada bir yazılım olan Adobe Premiere Rush, güçlü araçları ile birlikte profesyonel düzenlemeler yapmanıza olanak sunuyor. Videoları düzenledikten sonra direkt olarak dışa aktarım yapabildiğiniz bu uygulama, listemizin üçüncü sırasında yer alıyor.

4- Filmmaker Pro

Fiyat: Ücretsiz

Gerçekten güçlü bir video düzenleme uygulaması olan Filmmaker Pro, isminden de anlayabileceğiniz gibi ileri düzey kullanıcılara hitap ediyor ve çok sayıda çeşitli efekte ve ayarlamaya olanak sunuyor. Eğer siz de kapsamlı bir video düzenleyici arıyorsanız, bu uygulamaya göz atmanızda fayda var.

5- VivaVideo

Fiyat: Ücretsiz

Kullanıcı dostu arayüzü ve geniş platform desteği ile en popüler video düzenleme uygulamalarından birisi olan VivaVideo, bu listenin olmazsa olmazlarından birisi. Öte taraftan bu uygulamanın genellikle basit işlemlerde öne çıktığını ve profesyonel kullanıcılar için yetersiz kalabileceğini söylemekte fayda var.

Sonuç

Bu yazımızda iPad ve iPhone cihazlarınızda kullanabileceğiniz en iyi video düzenleme uygulamaları ile karşınızdaydık. Peki siz, hazırladığımız bu liste hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu listede yer almayı hak eden diğer programlar hangileri? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.