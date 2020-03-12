En İyi 5 Çevrimiçi Video Düzenleme Uygulaması

Video düzenleyebilmek için çeşitli çevrimiçi video düzenleme uygulamaları bulunuyor. Herhangi bir üyelik ve indirme işlemi gerektirmeyen bu çevrimiçi video düzenleme uygulamaları oldukça pratiktir.

Bu ücretsiz çevrimiçi video düzenleyiciler ile kolaylıkla herhangi bir videonun boyutunu değiştirebilir, döndürebilir, kırpabilir ve dosya boyutunu küçültebilirsiniz. Hatta altyazı ekleyebilir ve ses seviyesini artırabilirsiniz. Bu yazıda, en iyi 5 çevrimiçi video düzenleme uygulamasını derledik.

Kapwing, çevrimiçi video düzenleme aracıdır. Kapwing’de ister videoyu bilgisayarınız üzerinden, ister videonun URL’si ile yeniden boyutlandırabilirsiniz.

Oldukça kolay bir kullanıma sahip olan Kapwing’de öncelikle videoyu yüklemeniz veya videonun URL’sini yazmanız gerekiyor. Ardından videonuzu hangi sosyal medya platformuna göre boyutlandırmak istiyorsanız o platformu seçiyorsunuz. Ek olarak, arka planı siyah veya beyaz yapabilir ve videoyu kırpabilirsiniz. Düzenlemeniz sona erdikten sonra doğrudan Facebook, Twitter ve Instagram hesabınız üzerinden paylaşabilirsiniz. Kapwing’de videoyu yeniden boyutlandırmanın haricinde yazı, görsel ve ses de ekleyebilirsiniz.

Bazı videoların sesi çok yüksek veya çok düşüktür. Eğer böyle bir videoya sahipseniz, VideoLouder üzerinden ses oranını kolay bir şekilde ayarlayabilirsiniz. VideoLouder, 500 MB’a kadar herhangi bir AVI, MPEG, MP4 ve XVID uzantılı videoları destekler. VideoLouder, videoyu yükledikten birkaç saat sonra yüklediğiniz videoyu sunucularından kaldırarak gizliliğinizi de korur.

Kullanımı oldukça kolay olan VideoLouder’da öncelikle videonuzu yüklemeniz gerekiyor. Ardından sesi artırmak mı yoksa azaltmak mı istediğinizi seçmelisiniz. Daha sonra desibel seviyesini ayarlayarak “Upload File” butonuna tıklamanız gerekiyor.

Sosyal medya platformları, videoların dosya boyutunu büyük ölçüde sınırlar. Bu nedenden dolayı videonuzun boyutu çok büyükse, Compressify ile kalite kaybı yaşamadan videonuzun boyutunu düşürebilirsiniz.

Compressify, bu listedeki diğer araçlar gibi herhangi bir üyelik ve indirme gerektirmez. Compresify’ın video dosya boyutunu küçültmede ne kadar başarılı olduğunu görmek için web sitede yer alan bir videonun orijinal ve sıkıştırılmış haline göz atabilirsiniz.

Dikey videolar YouTube’da iyi görünmez, yatay videolar ise Instagram ve Snapchat’te iyi görünmez. RotateMyvideo ile dikey videolarınızı yatay, yatay videolarınızı ise dikey video haline getirebilirsiniz.

Öncelikle sabit sürücünüz üzerinden videoyu RotateMyvideo.net’e yüklemeniz gerekiyor. Ardından sol kısımda bulunan butonlar ile videonuzu dikey ve yatay hale getirebilirsiniz. Ek olarak, videonuzun en boy oranını 4:3 veya 16:9 şeklinde değiştirebilirsiniz. Düzenlemeniz sona erdikten sonra videoyu indirebilir veya sosyal medya platformları üzerinden paylaşabilirsiniz.

Neredeyse her dosya biçiminde çalışan Online-Video-Cutter, boyutu en fazla 500 MB olan videoları destekler. Online-Video-Cutter, videoları kırpabilmek, döndürebilmek, formatını değiştirebilmek gibi birçok özelliği içerisinde barındırır.

Online-Video-Cutter, tamamen ücretsizdir ve diğer bazı çevrimiçi araçların aksine kullanmak için Adobe Flash uygulamasına gerek yoktur. Online-Video-Cutter, ayrıca, videonuzu tamamladıktan birkaç saat sonra videonuzu silerek gizliliğinizi korur. Dolayısıyla videonuza başka hiç kimse erişemez.