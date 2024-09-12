Google’da Fotoğraf veya Video Kullanılarak Arama Nasıl Yapılır?

Google’da bir fotoğraf ve video üzerinden ilgili arama sonuçlarına daha kolay ulaşılır. Herhangi bir arama yapacaksınız fakat onu nasıl adlandıracağınızı bilmiyorsanız onunla ilgili fotoğraf ve videolarla Google’da aramaları yapabilirsiniz.

Biz de bu rehberde Google’da fotoğraf veya video kullanılarak arama yapma yöntemlerine değineceğiz.

Google’da Videoya Göre Arama Yapma

Video ile Google’da şu şekilde aramalar yapılır:

Mobil;

İlk olarak video oynatılır.

Görüntü alınacağı zaman video duraklatılır.

Ekran görüntüsü alınarak Google Photos açılır.

Ekran görüntüsüne tıklanır.

Google’da arama yapmak için Google Lens’ten yararlanılır.

Masaüstü versiyonuysa şu şekildedir;

Arama yapılmak istenen video oynatılır.

Videoda arama yapılacak yerin görüntüsü alınır.

Web tarayıcından google.com (Google Görseller) adresine giriş yapılır.

adresine giriş yapılır. Kamera simgesine tıklanarak ekran görüntüsü yüklenir ya da resmin URL’si ilgili alana yüklenir. Bu yükleme işleminin ardından “Ara” butonuna tıklanmalıdır.

Kullanıcı ekran görüntüsüyle ilgili sorgu sayfası sonuçlarına yönlendirilir.

Google’da Fotoğraf ile Arama Yapma

Google’da fotoğraf ile arama yapmak için şu adımları takip edebilirsiniz;

Google Chrome üzerinden arama adres çubuğuna “Google Görseller” adresi girilir.

Yukarıdaki gibi kamera simgesine tıklanarak fotoğraf yüklenir ya da URL’si girilip arama tuşuna basılır.

Kullanıcı aramak istediği resmi kullanarak görsel arama sonuçlarını görüntüler. Kullanıcının arattığı resmin deseni ve rengiyle ilgili Google görsel arama sonuçları listelenir.

Google’da Fotoğraf URL’si ile Arama Yapma

Mevcut bir fotoğrafla ilgili başka seçenekler aranmak istendiğinde Google’da fotoğraf URL’si ile arama yapılabilir. Bu yöntem içinse takip edilecek adımlar şöyledir;

Öncelikle Google tarayıcısı açılır.

Google’dan “Görselle Arama” butonuna basılır.

Resmin URL’si “fotoğraf bağlantısını yapıştır” kısmına yapıştırılır.

En son “Ara” butonuna basılarak Google’da fotoğraf arama yapılır.

Reserve Image Search Uygulaması ile Google’da Görsel veya Video Araması Yapma

Google’da görsel veya video araması yapmak için Reserve Image Search uygulaması şöyle kullanılır;

Cihaza Reserve Image Search uygulaması indirilir.

Uygulama cihaza yüklendikten sonra “Fotoğraf Ekle” seçeneğine basılır.

Google’da arama yapılmak istenen fotoğraf seçilir.

Fotoğraf seçildikten sonra uygulama algoritması aramayı yapıp kullanıcıya sunar.