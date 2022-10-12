Facebook’u geride bırakan Instagram, dünya üzerinde en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarının başında geliyor. Fakat, en çok kullanılan sosyal medya uygulaması Instagram video indir özelliği sunmuyor. Bunun yerine kullanıcılar Instagram’da bulunan kaydetme özelliğini kullanmak zorunda. Biz de sizler için bu sorunu ortadan kaldırmak için Instagram video indirme çözüm yollarına bakıyoruz.

Instagram Video İndirme Yöntemleri Neler?

Instagram'da video indirmek maalesef mümkün değil. Ancak, bu duruma çözüm bulmak için birçok yöntem bulunuyor. Bu yöntemlerden biri de Instagram video indirme programları veya çevrim içi Instagram video indirme siteleri. Çevrim içi ücretsiz Instagram video indirmek isteyen kullanıcılar aşağıda bulunan adımları takip edebilir. Peki Instagram'da video indirmek için hangi programları kullanabilirsiniz? Gelin birlikte bakalım.

Çevrim içi web siteleri

Video downloader for Instagram

InstaSave

Video Downloader for Instagram

En popüler Instagram video indirme uygulamalarından biri de video downloader for Instagram'dır. Çok basit bir şekilde birkaç tıkla instagram'da istediğiniz videoyu indirebilirsiniz.

InstaSave

Sadece Instagram video indirme değil! Instagram fotoğraf indirmek istediğiniz zaman işinize yarayacak programlardan biri de InstaSave'dir. Bu programın en büyük özelliği ise Instagram'a giriş yapmadan direkt İnstagram video indirme işlemini veya Instagram fotoğraf indirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Instagram Video İndirme Nasıl Yapılır?

İstediğiniz Instagram videosuna gelin.

Sağ üst tarafta bulunan üç nokta seçeneğine dokunun.

Bağlantı seçeneğine basarak bağlantıyı kopyalayın.

Daha sonra Instagram video indirme sitesine gidin.

sitesine gidin. Download seçeneğine basın.

Aşağıda çıkan; “Download video” seçeneğine dokunun.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Bilgisayardan Instagram Video İndirme Nasıl Yapılır?

İlk olarak indirmek istediğiniz Instagram videosunu ilgili bölümden kopyalayın.

Daha sonra Instagram video indirme sitesini ziyaret edin.

sitesini ziyaret edin. Download seçeneğine tıklayın.

Aşağıda bulunan "download video" seçeneğine tekrar tıklayın.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

BU içeriğimizde İnstagram video indirme nasıl yapılır? sizler için anlatmış olduk. Sizler Instagram video indirirken hangi araçları kullanıyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca Instagram reels videosu nasıl indirilir? Meraklılara yazımıza göz atabilir.