Müzik ve bulmaca kategorisini harmanlayan bu oyunda ritme göre engelleri çözmeniz gerekiyor. Hadi şimdi ritim anlayışını ve zamanlamanı sınayan, eğlenceli ve ahenkli bir oyun olan Looper'a bir göz at. Farklı farklı müzikler sayesinde karışık bulmacaların içinden çık ve görevleri tamamla.

Her dokunuş, giderek zorlaşan bir grupta gezen renkli ve yeni bir ritim başlatıyor, zamanlamanı yanlış ayarlarsan ritimler çarpışıp yanabilir. Doğru ayarlarsan döngüdeki harmoniyle tatmin olacak. Her biri bulmaca ihtiyaçlarını doyurmak için tasarlanmış yüzlerce eşsiz seviyeye sahip.

Onlarca bölümden oluşan oyunda bir ritim oluşturmalı ve buna göre bulmacaları çözmelisiniz. Looper, farkıyla kendini gösteren bir müzik bulmaca oyunudur.