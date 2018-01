Milli Piyango Çekiliş Sonuçları uygulamasıyla Android cihazlarınızdan şans oyunu çekilişlerini takip edebilirsiniz.

Milli Piyango, Sayısal Loto, Süper Loto, Şans Topu ve On Numara gibi büyük ikramiyeler kazandıran şans oyunları, milyonlarca kişinin hayalini süsleyen oyunların başında geliyor. Her hafta düzenli olarak gerçekleştirilen ve milyon liraları bulan ikramiyeler kazandıran şans oyunlarını oynamayı seviyorsanız, Milli Piyango Çekiliş Sonuçları uygulamasıyla her haftanın sonuçlarını ister canlı olarak takip edebilir, isterseniz de biletinizi kontrol edebilirsiniz.

Milli Piyango sonuçlarını sıralı tam liste olarak ya da bilet numarasıyla sorgulama imkanı sunan uygulamada, diğer şans oyunlarını da çekiliş saatinde canlı olarak takip edebiliyor ve şanslı numaraları görüntüleyebiliyorsunuz. Geçmişteki çekiliş sonuçlarını da görüntüleyebileceğiniz Milli Piyango Çekiliş Sonuçları uygulaması ücretsiz olarak sunuluyor.

Uygulama özellikleri