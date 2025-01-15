2025 yılının gelişiyle birlikte resmi tatil günleri sorgulanmaya başladı. Zira bu yıl tatil yapmak isteyen kullanıcılar erken rezervasyon fırsatlarından yararlanarak uygun fiyatlara tatil yapma telaşına düştüler. 2025 yılı resmi tatil günleri ise çoğunlukla hafta içi günlere denk gelmekte.

Bu durum birçok kişiyi hafta sonu tatillerini birleştirerek tatil planları yapmaya sevk etti. Peki 2025 resmi tatil günleri ne zaman? İşte karşınızda 2025 resmi tatiller listesi ve detayları...

2025 Resmi Tatil Günleri

2025 yılı resmi tatil günlerine baktığımızda 11 günün hafta içi günlerine yani mesai günlerine denk geldiğini görüyoruz. Özellikle Ramazan ve Kurban Bayramları hafta sonu tatilleri ile birleştirilerek uzun tatillere çıkmak için büyük fırsat.

Birçok kişi de tatil günlerini önceden hesaplayıp tatil firmalarının erken rezervasyon fırsatlarından yararlanmayı düşünüyor. Bunun yanında ilk ve orta öğretim, lise, üniversite öğrencileri için de yarıyıl tatillerine ek olarak 11 günlük fazladan tatil imkanı da doğmakta.

2025 Yılbaşı Tatili

1 Ocak 2025 Çarşamba günü 1 iş günü tatil.

2025 Sömestir/Yarıyıl Tatili

2025 yılında okullar 17 Ocak 2025 Cuma günü itibarıyla yarıyıl tatiline girecekler. 3 Şubat 2025 tarihinde tekrar ders başı yapılacak. Toplamda 12 günü iş günlerine denk gelmek üzere öğrenciler 16 gün tatil yapacaklar.

2025 Ramazan Bayramı Tatili

2025 yılında Ramazan Bayramı tatili 30 Mart 2025 Pazar günü itibariyle başlayacak. Tatil 2 Nisan 2025 günü iş başı ile bitecek. Toplamda 3,5 - 4 gün tatil yapma imkanı doğacak.

2025 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Tatili

23 Nisan 2025 Perşembe Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, perşembe gününe denk gelmekte ve 1 gün tatil ilan edilmekte.

2025 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Tatili

1 Mayıs 2025 Perşembe günü 1 gün resmi tatil ilan edilmekte.

2025 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs 2025 Pazartesi günü Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 1 gün resmi tatil ilan edilmekte.

2025 Kurban Bayramı Tatili

2025 yılında Kurban Bayramı tatili 5 Haziran Perşembe günü itibariyle başlayacak. Tatil 10 Haziran 2025 günü iş başı ile bitecek. Toplamda 4,5 - 5 gün tatil yapma imkanı doğacak.

2025 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Tatili

15 Temmuz 2025 Salı günü Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında 1 gün resmi tatil ilan edilmekte.

2025 30 Ağustos Zafer Bayramı Tatili

30 Ağustos 2025 Cumartesi günü Zafer Bayramı kapsamında 1 gün resmi tatil ilan edilmekte.

2025 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Tatili

29 Ekim 2025 Salı günü Cumhuriyet Bayramı kapsamında yarım gün, 30 Ekim 2025 Çarşamba günü ise tam gün resmi tatil ilan edilmekte.

2025 yılı resmi tatil takvimi, özellikle hafta içi günlere denk gelen bayramlar ve özel günler sayesinde uzun dinlenme veya seyahat fırsatları sunuyor. Erken rezervasyon fırsatlarını değerlendirmek isteyenler için bu tatiller, daha ekonomik bir tatil imkânı yaratabilir.

Siz 2025 tatil takvimini nasıl değerlendirmeyi düşünüyorsunuz? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın!