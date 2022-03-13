A1 Ehliyet Nedir? Nasıl Alınır? Hangi Araçları Kullanabilir?

A1 ehliyet nedir, nasıl alınır, hangi yaşta alınabilir, fiyatı ne kadar? A1 ehliyet almak için gereken belgeler neler? A1 ehliyet hangi araçları kullanabilir? Bu soruların yanıtını merak eden kişiler için ayrıntılı bir rehber hazırladık.

A1 ehliyet almak isteyen fakat bu ehliyete ilişkin bazı detayları öğrenmek isteyenler, hazırladığımız rehberi inceleyebilir.

A1 Ehliyet Nedir?

Ehliyet sınıfları kullanılacak araca göre farklılık gösterir. Örneğin B sınıfı ehliyete sahip olan insanlar otomobil kullanabilirken F sınıfı ehliyete sahip olan kişiler traktör kullanabilir. A sınıfı ehliyete sahip olan kişilerin ise motosiklet kullanabilmesine izin verilir. Yani B sınıfı ehliyet alan bir kişi, motosiklet kullanamaz.

A1 ehliyet, gücü 11 kilovatı ve gücünün ağırlığına oranı 0,1’i geçmeyen, iki tekerlekli motosikletlerin kullanabilmesini sağlar. Ayrıca 15 kilovatı geçmeyen üç tekerlekli motosikletler de kullanılabilir. Kullanılacak motosikletler sepetli ya da sepetsiz olabilir.

A1 Ehliyet Hangi Yaşta Alınabilir?

Farklı sınıf ehliyetler için farklı yaş sınırı bulunuyor. A1 sınıfı ehliyet alabilmek için 16 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor. Dolayısıyla 11 kilovatı ve gücünün ağırlığına oranı 0,1’i geçmeyen bir motosiklet kullanmak istiyorsanız ilk önce 16 yaşını doldurmalısınız.

Yaş kriterini karşılıyorsanız ehliyeti almak için uygulamanız gereken bazı adımlar bulunuyor. Gerekli olan tüm şartları yerine getirdiğiniz takdirde A1 sınıfı ehliyete sahip olabilir ve söz konusu motosikleti kullanmaya başlayabilirsiniz.

A1 Ehliyet Nasıl Alınır?

16 yaşını dolduran kişilerin en çok merak ettiği kısma geldik. Yaş kriterini karşılayan kişilerin hemen hemen hepsinin en çok merak ettiği sorular arasında A1 ehliyetinin nasıl alınacağı yer alıyor. Söz konusu ehliyeti alabilmek için ilk olarak belirli kriterlerin karşılanıp karşılanmadığına dikkat edilmeli.

Türkiye’de ehliyet alabilmek için sürücü adayının belirlenen şartları karşılaması gerek. Şartları karşıladığından emin olan adaylar, teorik ve uygulama aşamalarını başarılı bir şekilde tamamlaması lazım.

Motosiklet sürebilmek için A1 sınıfı ehliyete sahip olmak isteyen kişilerin ilk önce Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı olan özel sürücü kurslarından bir tanesine başvuruda bulunması gerekiyor. Sürücü kursuna başvuru esnasında adaylardan birtakım belgeler isteniyor. Bu sebepten ötürü adayların başvuru öncesinde istenen belgeleri temin etmesi gerekir.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı sürücü kurslarında eğitim alan adayların yazılı ve uygulamalı sınavlara girmesi gerekiyor. Sürücü adaylarının her iki sınavdan da başarılı olması lazım. Söz konusu sınavların tarihi, MEB tarafından belirleniyor.

A1 Ehliyet Almak İçin Gereken Belgeler Neler?

Sağlık raporu

Adli sicil kaydı

Sürücü belgesi varsa fotokopisi

Kimlik fotokopisi

Son 6 ay içerisinde çekilmiş iki adet biyometrik fotoğraf

18 yaşını doldurmamış olan kişiler için veli muvafakatnamesi

Öğrenci belgesi veya varsa mezuniyet diploması

Sınav ücretinin ödendiğine ilişkin makbuz

Ehliyet sahibi olabilmek için MEB’e bağlı özel sürücü kursuna kayıt yaptırmanız gerekiyor. Kursa başvuru yapabilmeniz için yanınızda bazı belgeler bulunmalı. Bu belgelerden bir tanesi sağlık raporu. Bu raporun pratisyen ya da uzman doktordan alınması gerekiyor.

Söz konusu ehliyeti alablmek için gerekli olan belgeler arasında adli sicil kaydı, kimlik fotokopisi, sürücü belgesi varsa fotokopisi, on sekiz yaşını doldurmamış olan kişiler için veli muvafakatnamesi, öğrenci belgesi ya da varsa mezuniyet diploaması, sınav ücretinin ödendiğine ilişkin makbuz ve son altı ay içinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf bulunuyor.

Gerekli belgeleri temin ettikten sonra Milli Eğitim Bakanlığına bağlı sürücü kursuna başvuruda bulunabilirsiniz. Başvuru ile birlikte ehliyet için ilk adımı atmış bulunursunuz. Kurs esnasında ehliyet için gerçekleştirilecek olan teorik ve uygulamalı sınavlar için eğitim verilir.

A1 Ehliyet Fiyatı Ne Kadar?

Ehliyet sınıfları arasında fiyat konusunda birtakım farklılıklar bulunuyor. Bu sebepten ötürü A1 sınıfı için ne kadar ödeme yapılması gerektiğini merak ediyor olabilirsiniz. A1 ehliyeti için 2022 yılında ödenmesi gereken harç ücreti 370 TL. Bu ücret, 2022 yılında belirlenen miktar olduğundan ötürü zaman içerisinde farklılık gösterebilir.

A1 Ehliyet Hangi Araçları Kullanabilir?

İki tekerlekli motosiklet için en fazla 11 KV

Üç tekerlekli motosiklet için en fazla 15 KV

Gerekli olan belgeleri temin edip Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel sürücü kursunda eğitim aldıktan sonra teorik ve uygulamaları sınavlardan başarılı olunması gerekiyor. Harç ücretini yatıran ve söz konusu sınavlardan başarılı olan kişilerin kullanabileceği araçlar konusunda bazı kısıtlamalar mevcut çünkü her sınıf belirli araçları kullanabilir.

A1 ehliyeti alan kişiler, hangi araçları kullanabileceğini merak ediyor olabilir. Bu sürücüler, sadece iki tekerlekli ve üç tekerlekli araçları kullanabilir. İki tekerlekli motosikletlerin maksimum motor gücü 11 kilovat, üç tekerlekli motosikletlerin ise maksimum motor gücü 15 kilovat olmalı. Dolayısıyla sürücüler iki tekerlek için 11 KV, üç tekerlek için 15 KV’nin üzerinde araç kullanamaz.

Bunların yanı sıra A1 ehliyetine sahip olan sürücülerin kullanacağı motosikletlerin motor hacmi en fazla 125 CC olmalı. Motor hacmi 125 CC’den fazla olan motosikletlerin A1 ehliyeti olan kişiler tarafından kullanılmasına izin verilmez. Kullanılabilecek motosikletler sepetli veya sepetsiz olabilir. Bu konuda herhangi bir sınırlama bulunmuyor.

Bu rehberde A1 ehliyeti ile ilgili merak edilen çok sayıda soruyu yanıtladık. Söz konusu sınıfa ilişkin merak ettiğiniz farklı bir soru varsa aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.