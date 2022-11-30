Türkiye'nin en büyük yarışmalarından biri olan Teknofest, birçok kişi tarafından ilgi görmekte ve birçok öğrenci hünerlerini Teknofest'te göstermektedir.

Binlerce kişi tarafından çok büyük ilgi gören yarışma, ilkokuldan tutun üniversiteye kadar birçok öğrenciye ev sahipliği yapmaktadır. Siz de Teknofest'e katılmayı düşünüyorsanız ve nasıl başvurabileceğiniz bilmiyorsanız Teknofest başvurusu nasıl yapılır? Sizler için adım adım anlatıyoruz.

Teknofest Başvurusu Nasıl Yapılır?

İlk önce T3 Vakfı'nın web sitesine gidin.

gidin. Daha sonra üyelik oluşturun.

Kolay bir şekilde üyeliğiniz oluşturduktan sonra başvuru sayfasına gidin.

Başvur seçeneğine tıklayın.

Başvurmak istediğiniz yarışmayı seçin.

Açılan sayfada eğitim seviyenize göre kategori seçin.

Başvur seçeneğine tıklayın.

Sırasıyla: Takım>proje başlığı>proje açıklaması>daha önce başvurdunuz mu? Seçeneklerini doldurun.

Başvuru seçeneğine tıklayın.

Açılan sayfadan Onayla seçeneğini tıklayın.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Başvuru yaparken sizden takım oluşturmanızı istemektedirler bu nedenle giriş yaptıktan sonra kişisel bilgilerini doldurabilir ve takımların seçeneğinden takım bilgilerinizi doldurabilirsiniz

Teknofest Başvurusu Ücretli mi?

Herkes yarışmalara başvuruların ücretsiz olduğunu bilir. Ancak Teknofest gibi büyük yarışmalara başvurmak ücretli mi? Sorusu akıllara takılmaktadır. Her yarışmada olduğu gibi Teknofest'de başvurmak ücretsizdir.

Teknofest Nedir?

Kendilleri, milli teknoloji hamlesi olarak ifade edilebilen bir tanım koymuş ve Türkiye'nin gelişmesini amaçlayan gençlerin önünü açan bir yarışmadır. Hemen hemen herkes Teknofest yarışmasına başvurabilir.

Teknofest Son Başvuru Tarihi Ne Zaman?

Teknofest yarışma başvuruları kısa süre önce bitmiş olsa da yarışmaya gelen ilgi yüzünden başvuru tarihleri 1 Aralığa kadar uzatılmıştır. Eğer siz de kendinizi gerçekleştirmek istiyor ve milli teknoloji hamlesine katkıda bulunmak istiyorsanız Teknofest'e başvurmalısınız? Teknofest son başvuru tarihi 30 Kasım 2022'dir.

Bu içeriğimizde herkesin merak ettiği soru olan Teknofest yarışmasına nasıl başvuru yapılır? Sizler için adım adım anlatık. Sizler Teknofest'te hangi proje ile katılıyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Startup nedir? Meraklıları yazımıza göz atabilir?