Türkiye’nin 2023’te İlk Uçuşunu Yapacak Askeri Uçakları

2023’te çok sayıda insansız hava aracı ile askeri uçak ilk kez uçuşunu gerçekleştirecek. Bu uçaklar; TAI T929 ATAK 2, TAI Hürjet, TUSAŞ Milli Muharip Uçak, TAI Göksungur/ Şimşek ve Bayraktar Kızılelma…

Geliştirilmesine devam edilen ve tam olarak 2023’te uçurulması beklenen uçaklar özellikleriyle dikkat çekiyor. Biz de yazımızda uçakların her birini ayrı ayrı inceledik. İşte, Türkiye’nin 2023’te ilk uçuşunu yapacak askeri uçakları!

2023’te Uçurulacak İlk Askeri Uçaklar

Teknik, fiziki vb. birçok açıdan merak edilen ve Türkiye’nin ilk uçuşunu yapacak askeri uçaklarını şöyle sıralayabiliriz:

1. TAI T929 ATAK 2

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından T129 ATAK taarruz helikopterinin yerine TAI T929 ATAK 2 geliştiriliyor. ATAK 2 isimli savaş uçağı hem alt sistem hem de bileşen olarak Türk yapımı olacak. Ayrıca İtalyan şirket Agusta’nın tasarladığı AugustWestland A129’dan iki kat daha fazla kalkış ağırlığı olacak.

Donanım ve ağırlık konusunda AugustWestland A129’u önemli ölçüde geçecek. Ağır taarruz helikopteri türündeki araç, birçok Türk yapımlı mühimmatların taşımasını yapabilecek. TAI T929 ATAK 2’nin taşıyabileceği mühimmatları şöyle sıralayabiliriz;

Güdümlü uzun menzilli UMTAS tanksavar

Havadan havaya füzeler

Güdümsüz roketler

Cirit 70 mm füzeler

2023’te ilk uçuşunu yapacak olan TAI T929 ATAK 2 söylentilere göre 2025’te Deniz Kuvvetleri’yle Kara Kuvvetleri envanterine girecek.

2. TAI Hürjet

2023’te uçurulması planlanan bir diğer uçak TAI Hürjet, hafif savaş uçağı olarak kullanılacak.TUSAŞ tarafından geliştirilmiştir. Seri üretimine dair karar alınan TAI Hürjet, aynı zamanda süpersonik eğitim uçağı olarak da biliniyor.

Fonksiyonelliği geniş olan bu savaş uçağı; Güney Kore’ye ait T-50 Golden Eagle ile İtalyan M-346 Master’a benzetiliyor. TAI Hürjet kullanıma başladıktan sonra F-5 ve Northrop T-38 Talon’un yerine geçeceği de belirtiliyor.

3. TUSAŞ Milli Muharip Uçak

Güney Kore’de geliştirilen TUSAŞ Milli Muharip Uçak, KF-21 Boramae Blok 1 varyantına çok benziyor. Gelişmiş mükemmel özellikleriyle 4.5 nesil uçak olacağına dair beklentiler var. MMU’nın ilk prototipi montaj hattından şekillenmiştir.

4. TAI Göksungur / Şimşek

TUSAŞ’ın geliştirmiş olduğu uçaklardan bir diğerinin TAI Göksungur / Şimşek olduğunu söyleyebiliriz. TAI Göksungur/ Şimşek, en yüksek Mach 0.7 hızdan oluşan ses altı insansız hava aracından oluşuyor. Bu uçağın tasarlanma amacı; ateş desteği sağlama ve istihbarat toplamaktır.

5. Bayraktar Kızılelma

Türkiye’nin ilk jet motorlu insansız hava aracı olma özelliğini Bayraktar Kızılelma taşıyor. 2022 yılının Kasım ayında hem kalkış hem de taksi denemelerini tamamladı. Tahminlere göre Kızılelma’nın ilk uçuşu 2023 yılında başlayacak. Özellikle araçta en çok; radarlara karşı gizli olması ve agresif manevra kabiliyeti dikkat çekiyor.

Araçta dahili silah bölmesi yer alıyor. Bundan dolayı havadan füzeleri ateşleyebiliyor. Böylelikle potansiyel düşman helikopterleriyle dronelarına karşı da korunmuş oluyor. Uçağın diğer önemli özelliğiyse Çin’e ait J-20 Mighty Dragon hayalet avcı uçağını andıran uydu-delta konfigürasyonundan oluşmasıdır.

Kızılelma yerli elektronik taramalı AESA radarıyla entegre edilecek. Aynı zamanda kısa pist uçak gemilerine de kalkış-iniş yapması bekleniyor. Kızılelma en yüksek 1.500 kg ağırlıktan oluşuyor. Bu ağırlık yükle birlikte 6.000 kg’a çıkacak.

2023 yılında Türk halkı, gökyüzüyle ilk kez buluşacak askeri uçaklarının uçuşunu izleyecek. Dilerseniz bu yazımızın ardından bir de daha yakından inceleyebilmek için Milli Muharip Uçak'ın İniş Takımları Görüntülendi başlıklı haberimize göz atabilirsiniz.