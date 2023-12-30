Yerli ve Milli Yapay Zeka: ZekAI Nedir? Nasıl Kullanılır?

2023 yılı yapay zekanın senesiydi diyebiliriz herhalde. Pek çok yapay zeka aracı bu yıl çıktı ve büyük bir yükselişe geçti. Bu yapay zeka araçlarından bazıları ise sivrildi ve popüler hale geldi. Türkiye’nin yapay zeka konusunda geride kaldığını düşünen bir kesim de var. Peki Türkiye’den çıkmış olan bu yapay zekayı duymuş muydunuz? İşte karşınızda ZekAI.

ZekAI Nedir?

ZekAI, Türkiye’de geliştirilmiş bir yapay zeka platformudur. Pek çok yapay zeka aracının bir araya getirilip, sentezlenip, tek bir platformda buluşturulması ile oluşmuştur. Yazar, chatbot, tasarımcı gibi pek çok farklı özelliği ile hizmet veren ZekAI yerli ve milli bir yapay zeka aracıdır diyebiliriz.

ZekAl'nin kurucuları Can ve Betül Göymen'dir. Şirketlerinin ismi ise Curiosity Technology'dir. İstanbul’da, YTÜ Yıldız Teknopark’ta bulunan bu şirket sürdürülebilirliği önemseyen, yenilikçi bir firmadır.

ZekAI Nasıl Kullanılır?

ZekAI’ın internet sitesine giderek, sağ üstteki “Ücretsiz Dene” yazısına tıklayarak ZekAI’ı bedelsiz bir şekilde deneyimleyebilirsiniz. Diğer pek çok yapay zeka aracında olduğu gibi ZekAI’a sorular sorabilirsiniz.

Görsel üretme, çeviri yapma, hata bulma, özetleme gibi pek çok fonksiyonu yerine getirebilen ZekAI oldukça başarılı bir iş çıkarıyor diyebiliriz.

ZekAI Fiyatları

Basit/Aylık 160 ₺

Pro/aylık 499 ₺

Kurumsal firmalar ise ZekAI ile iletişime geçerek kendi şirketleri için özel teklifler alabilir ve ZekAI’yı daha etkin bir biçimde kullanabilir.

Bireysel kullanıcılar ise Basit ya da Pro seçeneklerinden birini tercih ederek kullanım sağlayabilirler. Yıllık ödeme yapmak isteyen kullanıcılar ise %25 indirim alıyorlar.

Bu noktada Basit sürümün biraz yetersiz kaldığından da bahsetmekte fayda var. ZekAI’ın sadece “Yardımcı” özelliğini kullanmanıza imkan veren bu paket epey yetersiz. Yazarlık yapmanızı sağlayan, görsel üretmenize olanak tanıyan, dökümanlarınızı analiz edebilen yapay zeka araçlarına erişebilmek için Pro paketine ihtiyacınız var.

Yerli ve milli yapay zeka aracımız ZekAI ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Yapay zeka gelişmelerinden memnun musunuz? ZekAI’ı denediniz mi? ZekAI sizce nasıl olmuş? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.