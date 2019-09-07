Miniatürk uygulaması ile İstanbul’daki dev bir kompleks olan Miniatürk içerisindeki eserler hakkındaki detaylı bilgileri Android cihazlarınızdan öğrenebilirsiniz.

İstanbul’da yer alan ve toplamda 60 bin metrekarelik bir alan içerisinde yaşadığımız topraklarda hüküm süren ve iz bırakan medeniyetlerin kültürlerini ziyaretçilerine sunuyor. Oldukça önemli bir kültür ve turizm yatırımı olan Miniatürk’te yer alan eserler hakkında detaylı bilgi almak isteyenler için geliştirilen Miniatürk uygulamasında, bulunduğunuz konuma en yakın eser otomatik olarak belirleniyor ve interaktif bir ziyaret gerçekleştirmenizi sağlıyor.

Miniatürk’ü ziyaret edecek turistler de düşünülerek birçok dilde seslendirmeye yer verilen uygulamada harita, etkinlikler, eğlence alanları gibi bölümlere de ulaşabiliyorsunuz. Herhangi bir rehbere ihtiyaç duymadan, tüm eserler hakkındaki bilgileri öğrenebileceğiniz ve çeşitli alanlara ulaşım sağlayabileceğiniz Miniatürk uygulaması ücretsiz olarak sunuluyor.