En İyi Akıllı Termostat Modelleri ve Fiyatları

Akıllı termostatlar, yüksek enerji tasarrufu sağladığı için yaşam alanlarında mutlaka kullanılması gerekiyor. Çevre ve cep dostu olan termostatlar, uzun yıllar kullanılabilir. Ev otomosyon termostatlardan; ısıtma, havalandırma ve klima şeklinde yararlanılabilir.

En İyi 7 Akıllı Termostat Modeli ve Fiyatları

Baymak Logi On

E.C.A ERT- 176 RF

Siemens RAA21

Cosa P4TR-21

Vaillant VRT 35 F

General HT500SET

Viessman 7784189

1. Baymak Logi On

Baymak Logi On; şık tasarımıyla dikkat çekiyor. Dayanıklı malzemelerden üretilen bu ürünün kullanımı çok kolaydır. Sade tasarıma sahip olan cihaz, kablosuz çalışıyor. Minimum 5 maksimumda 30 dereceye kadar ayarlama yapılabiliyor. Baymak Logi On fiyatı 799 TL’dir.

2. E.C.A ERT-176 RF

Kablosuz olarak çalışan E.C.A ERT-176 RF; tüm kombilerle uyumlu çalışacak şekilde tasarlanıyor. Üzerinde dijital ekran yer alıyor. Dijital ekranı, kolay kontrol edilebilirlik sunuyor. En yüksek 35, en düşükse 5 derecede çalışabilir. E.C.A ERT-176 RF fiyatıysa 600 TL’dir.

3. Siemens RAA21

En iyi akıllı termostat modelleri listemize Siemens RAA21’i ekleyebiliriz. Siemens RAA21, kablolu şekilde çalışıyor. Analog kontrol sistemli olarak tasarlanıyor. Hızlı etkisinden dolayı çok tercih edilebilir cihaz haline gelmiştir. En düşük 8, en yüksekse 30 derecede çalışıyor. Siemens RAA21’in fiyatı 280 TL’dir.

4. Cosa P4TR-21

Kalitesiyle birçok kişinin tercihi olan Cosa P4TR-21, 1.999 TL’lik fiyatıyla akıllı termostatlar arasında ön plana çıkıyor. Alexa isimli akıllı asistanla kontrol edilebiliyor. Dijital ekranı, kolay kullanım olanağı sunuyor. Telefondan çok rahat denetlenebiliyor. Pille Cosa P4TR-21 çalıştırılıyor.

5. Vaillant VRT 35 F

En iyi oda termostatları arasında Vaillant VRT 35 F yer alıyor. Dijital ekranı ve programlama özelliğiyle dikkat çekiyor. Isıtma performansıyla kullanıcılarından tam not alıyor. Maksimum 35, minimum 5 derecede çalışmaktadır. Vaillant VRT 35 F’nin fiyatı 975 TL’dir.

6. General HT500SET

General HT500SET akıllı termostatı altı farklı modla çalışıyor. Kullanıcılar diledikleri modu seçip akıllı termostatı kullanabilir. Geniş kullanım yelpazesiyle dikkat çekiyor. Farklı zaman dilimleri içerisinde dilediğiniz modu kullanabilirsiniz. General HT500SET 2.000 TL’den satılıyor.

7. Viessman 7784189

Dijital ekranlı Viessman 7784189, kolay kullanılabilecek şekilde tasarlanıyor. Kullanımının yanı sıra kurulumu da çok basittir. Programlama özelliği olduğu için cihazı rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Maksimum 35, minimum 5 derecede çalışıyor. Bu cihazın fiyatı 1.394 TL’dir.

Akıllı termostatlar ile birlikte tüm yaşam alanınıza teknolojik cihazları adapte etmek istiyorsanız En İyi Akıllı Ev Aletleri listemize göz atabilirsiniz.