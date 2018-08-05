Mirablade, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir mobil aksiyon oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Düşman askerleriyle kıyasıya mücadele edebileceğiniz oyunda kılıcınızı kuşanıp eşsiz zamanlar geçirebiliyorsunuz.

Karanlık zindanlarda ve harika arenalarda geçen aksiyon dolu bir oyun olan Mirablade, kendi kılıçlarınızı geliştirip düşman askerleriyle mücadele ettiğiniz bir oyundur. Karşınıza çıkan tüm düşmanlarla kıyasıya mücadele etmeniz gereken oyunda mini oyunlar oynayarak kılıcınızı daha keskin bir hale getirebiliyorsunuz. Çeşitli etkinliklere de katılım sağlayabileceğiniz oyunda farklı aksesuarları da kullanabiliyorsunuz. Hızlı reaksiyon göstermeniz gereken oyunda yeteneklerinizi de sergilemelisiniz. Güç ve enerji seviyelerinizi yükselterek daha güçlü bir konuma gelebileceğiniz oyunda eşsiz deneyim geçirebiliyorsunuz. Epik bir hikayeye sahip olan oyunda sürükleyici bir atmosfer de bulunuyor.

Mirablade oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.