NFS Heat Studio, Android platformuna sahip cihazlarınıza kurup harika arabalar yaratabileceğiniz bir uygulamadır.

NFS Heat Studio uygulamasıyla Electronic Arts'ın yakında çıkış yapacak NFS Heat oyunundaki arabaların tasarımlarını belirleyebiliyorsunuz. Kendi eşsiz tasarımlarınızı yollayarak oyundaki arabalar üzerine uygulanması için istekte bulunabiliyorsunuz. Hem boş zamanlarınızı değerlendirmek için hemde NFS Heat oyununa katkı sağlamak için kullanabileceğiniz NFS Heat Studio sizleri bekliyor. Sıra dışı arabaları tasarlayıp zevkli deneyim de yaşayabileceğiniz uygulamada yaptığınız araçların ekran görüntülerini de alarak paylaşabiliyorsunuz. Yeteneklerinizi göstermek için tercih edebileceğiniz NFS Heat Studio mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir uygulama. Her hafta yeni arabaya sahip olabileceğiniz NFS Heat Studio'da zorlu görevleri de tamamlamanız gerekiyor.

NFS Heat Studio uygulamasını Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.