Bir çöp adam ile olabildiğince yüksek bölgelere tırmanmak için çeşitli mücadelelerde bulunacağınız Nood Climbrs, mobil platformda spor oyunları arasında yer alan eğlenceli bir oyundur.

Basit ve göz yormayan grafikleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, sonsuz bir duvar platformu üzerinde yer alan farklı renklerdeki noktalara basarak yukarı doğru tırmanmak ve olabildiğince yüksek bölgelere çıkarak rekor kırmaktır. Her nokta farklı bir renk ve puan barındırmaktadır. Yerçekimine karşı mücadele ederek değişik şekillere girmeli ve çöp adam ile noktalardan tutunarak zirveye doğru ilerlemelisiniz. Stres giderici özelliği ve sürükleyici bölümleri ile sıkılmadan oynayabileceğiniz eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda, karakteriniz için toplayabileceğiniz onlarca farklı kostüm ve aksesuar bulunmaktadır. Farklı tırmanma pozisyonları keşfederek olabildiğince yükseğe çıkmalı ve puan kazanarak yeni aksesuarlar satın almalısınız. Keşfettiğiniz yeni pozisyonların resimlerini arkadaşlarınızla paylaşabilir ve keyifli anlar geçirebilirsiniz.

Android işletim sistemine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz Nood Climbrs, ücretsiz olarak hizmet kaliteli bir spor oyunu olarak öne çıkıyor.