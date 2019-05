Basit ve ilginç bir sayı oyunu olan Number Blast'taki amacınız her zaman daha büyük sayılar ile kendinizi sıfırlamaktır. Bunun için elinizdeki kartları kullanmalı ve bir nevi akıl yürütmelisiniz. Bu şekilde bir eldeki sayınızı maksimum yapın ve elinizdeki kartları sıfırladığınızda sıralamada yukarıya çıkın.

Her oyunun başında toplamda beş kartınız var. Her iki karttaki sayıların toplamını almak için satranç tahtası alanında herhangi bir sayıya tıklayın. Satranç tahtasındaki üç veya daha fazla aynı kart olursa daha büyük bir yeni kartla sonuçlanan üçlü bir elemeye neden olabilir. Böylelikle her üçlü temizleme için yeni bir kart alıyorsunuz ve sayınızı büyütüyorsunuz.

Ancak unutmayın sahip olabileceğiniz maksimum kartı sayısı 5 adetle sınırlıdır. Kartlarınızın sayısı sıfırlandığında oyun sona erecek!