Çevrim içi Kimliği Korumanın En Basit Yolu: Surfshark Alternative ID

Hangimiz spam e-postalar veya dolandırıcılık amaçlı arama ve mesajlar almadık ki?.. E-posta veya SMS içindeki bağlantıya tıklamayı içeren dolandırıcılıklar artık gündelik hâle geldi.

Mağdurların bir ömür boyu çalışarak yaptığı birikimleri kaybettiği banka dolandırıcılıkları bile çok sık haber olmaya başladı. Bu, büyük olasılıkla sızdırılan kişisel bilgiler dolayısıyla e-posta ya da SMS dolandırıcılığı ile gönderilen spam iletiler yüzünden oluyor.

2023 yılında dünya genelinde neredeyse 300 milyon hesap güvenliğinin ihlal edildiği ve her dakika 241 hesabın güvenlik riski ile karşı karşıya kaldığı tahmin ediliyor. Bu üzücü ama yaşanan olaylar göz önüne alındığında akla şu soru geliyor: Kendimi ve ailemi nasıl koruyabilirim? Cevap: Surfshark Alternative ID.

Surfshark'ın Alternative ID Özelliği Nedir?

En iyi VPN hizmetlerinden biri olan Surfshark'ın Alternative ID isimli özelliği, yeni çevrim içi kimlik oluşturmanıza imkân tanıyor. Kolayca yeni bir çevrim içi ad, doğum tarihi ve ev adresi belirleyebilirsiniz. Bu sayede iletişim bilgilerinizi maskeleyebilirsiniz.

Güvenmediğiniz bir web sitesinde kaydolma şartı varsa Surfshark'ın bu özelliğini kullanabilir ve böylece çevrim içi kimliğinizi koruyabilirsiniz. Bu özellik, veri sızıntısını önlemenin yanı sıra istenmeyen iletilerden ve çevrim içi gizli takip faaliyetlerinden kaçınmanıza da yardım ediyor.

Alternative ID özelliğinin tüm Surfshark planlarına (Starter, One ve One+) dahil olduğunu belirtelim. Dolayısıyla hâli hazırda bir Surfshark aboneliğiniz varsa ekstra bir ücret ödemeden söz konusu özelliği kullanmaya başlayabilirsiniz.

Eğer oluşturulan bilgilerin size uygun olduğunu düşünmüyorsanız yalnızca bir butona tıklayarak yeni bir çevrim içi kimlik oluşturulmasını sağlayabilirsiniz.

Hizmetin bir de Alternative Number isimli bir özelliği bulunuyor. Bu özellik ise alternatif bir telefon numarası oluşturmanıza imkân tanıyor. Bu sayede çevrim içi bir web sitesine kaydolurken gerçek numaranızı gizleyebilirsiniz.

Surfshark Alternative ID Avantajları Neler?

Yalnızca bir kez kullanacağınız ve güvenmediğiniz web sitelerine kişisel bilgilerinizi vermemenizi sağlar.

Veri sızıntısı yaşanması hâlinde gerçek bilgilerinizin açığa çıkmasını engeller.

Pazarlama abonelikleri ile ilgili e-postalar alma ihtimalini minimuma indirir.

Surfshark'ın sunduğu özellik, gerçek bilgilerinizin güvende kalmasını sağlarken aynı zamanda spam ve kimlik avı e-posta saldırılarına karşı da korur. Spam, kimlik avı saldırıları ve veri ihlali riskini önemli ölçüde azaltan özellik, dijital dünyada ekstra güvenlik katmanı ekler.

Surfshark Alternative ID Nasıl Kullanılır?

Adım 1: Surfshark aboneliklerinden birini edinin.

Adım 2: Surfshark'ın oluşturduğu Alternative ID sayfasını ziyaret edin. Alternative ID sekmesine girin ve ardından "Oluştur" butonuna tıklayın.

Bu adımı uyguladığınız takdirde e-posta ve diğer bilgiler hızlıca oluşturulacak. Eğer sıralanan bilgileri beğenmezseniz ister "manuel olarak düzenle" sekmesinden değişiklik yapabilir isterseniz "Tekrar oluştur" seçeneğini seçebilirsiniz. Bu seçeneği seçtiğinizde anında yeni bilgiler oluşturulacak.

Google Chrome, Mozilla Firefox veya Microsoft Edge için sunulan Surfshark uzantısını da kullanabilirsiniz.

Alternative ID Özelliği Neden Kullanılmalı?

Üst düzey gizlilik ve güvenlik

Çevrim içi kimlik oluşturma sürecinde sunulan özelleştirme seçeneği

Sezgisel ve kullanıcı dostu arayüz

Özelliğin tüm planlara dahil edilmesi ve bu sayede ekstra ücret ödenmesine gerek kalmaması

Surfshark Alternative Number Nasıl Kullanılır?

Adım 1: Alternative ID sayfasını ziyaret edin.

Adım 2: Alternative Number bölümünde "Plana ekleyin" seçeneğini seçerek kimlik güvenliğini yükseltin. Alternative Number özelliğinin tüm Surfshark tarifelerine ek olarak ayrıca satıldığını belirtmek gerekiyor.

Adım 3: Satın alma işlemi tamamlandıktan sonra Alternative Number alanında bulunan kurulum simgesine basın ve telefon numarası oluşturun.

Sonuç

Surfshark, Alternative ID ve Alternative Number isimli özellikler ile dijital dünyada çevrim içi kimliği korumanın en pratik yolunu sunuyor. Bu özellikler sayesinde sadece bir kez kullanacağınız ve güvenmediğiniz web sitelere kişisel bilgilerinizi vermek zorunda kalmazsınız.

Ayrıca veri sızıntısı yaşanması durumunda gerçek bilgilerinizin açığa çıkmasını engelleyebilir ve hatta pazarlama abonelikleri ile ilgili e-postaları alma ihtimalini minimuma indirebilirsiniz.

Sonuç olarak çevrim içi kimliğinizi gizlemek ve güvenliği üst düzeye çıkarmak istiyorsanız Surfshark'ın sunduğu bu özellikleri kullanmaya başlayabilirsiniz. Alternative ID tüm planlara dahil, Alternative Number için ise ekstra ücret ödenmesi gerekiyor.