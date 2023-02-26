Android Telefonlarda İstenmeyen Aramaları ve Mesajları Engelleme Nasıl Yapılır?

Android telefonlarda istenmeyen birçok çağrı bulunuyor. Bu neden insanlar bu durumdan çok şikayetçi. Öyle ki bir süre sonra insanlar telefon kullanmak bile istemiyor. Peki, bu durum nasıl çözülür? Android telefonlarda istenmeyen arama engelleme nasıl yapılır? Sizler için anlatıyoruz.

Android Cihazlarda İstenmeyen Telefonları Engelleme Nasıl Yapılır?

Telefonunuzu açın.

Arama kısmına gelin.

Çağrılar bölümüne gelin.

Engellemek istediğiniz numarıyı seçin.

Üzerine basın.

Açılan sayfada sağ alt köşede bulunan; "üç nokta" seçeneğini seçin.

Kişiyi engelle seçeneğine basın.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Uygulama Yoluyla Arama Engelleme

Android cihazınız üzerinde arama engelleyebilmeniz için farklı uygulamaları kullanabiliyorsunuz. Bu uygulamalar yukarıda anlattığımız standart Android arama engelleme seçeneği ile karşılaştırıldığında kullanışlı ek özellikler de sunabiliyorlar.

Truecaller

Truecaller aslında Android cihazınızın varsayılan rehber uygulamasının yerini alabilecek alternatif bir rehber uygulaması. Uygulamanın rehber kayıtlarında kişilerle ilgili detaylı bilgiler sunma, bilinmeyen numaraları gösterebilme gibi kullanışlı ek özellikleri de mevcut. Bu özelliklere ek olarak Truecaller çağrı engelleme özelliğine de sahip.

Truecaller'ın arama engelleme özelliğinin kullanışlı yönü ise kullanıcı topluluğu tarafından raporlanmış gereksiz aramalar yapan numaraları tek dokunuşla engelleyebilmenize imkan tanıması. Ayrıca uygulama aracılığıya gizli numaralardan gelen bütün aramaları da engelleyebilmektesiniz.

Truecaller engelleme metodunu seçmenize de izin veriyor. Dilerseniz engellenen numaralardan gelen çağrıları otomatik olarak reddedebiliyor, dilerseniz sessize alabiliyorsunuz.

Mr. Number

Mr. Number, Truecaller ile karşılaştırıldığında biraz daha az özelliğe sahip olan bir uygulama. Fakat Mr. Number sadece arama engelleme üzerine yapılandırılmış. Mr. Number size sizi arayan numaralar hakkında bilgi verebiliyor. Tehlikeli bir kaynaktan gelen çağrılarda ise telefonunuz çalarken uygulama alarm veriyor. Mr. Number'ın engellenen numaraları farklı kategoriler altında gruplandırması da işinize yarayabilecek bir özellik.

Call Blocker

Call Blocker kullanıcılara kendi beyaz listelerini ve kara listelerini yapma imkanı veriyor. Engellemek istediğiniz numaraları kara listenize ekleyebilirken çağrı almak istediğiniz numaraları beyaz listenize ekleyebiliyorsunuz.

Call Blocker farklı engelleme seçenekleri de sunuyor. Dilerseniz sadece beyaz listenizden ve rehberinizdeki numaralardan gelen aramaları kabul edebiliyor, dilerseniz sadece beyaz listenizden gelen aramaları kabul edebiliyorsunuz. Yani uygulama sadece izin verdiğiniz kişilerin size ulaşabilmesine imkan tanıyor.

Bu içeriğimizde birçok insanı rahatsız eden istenmeyen numaraları engelleme nasıl yapılır? Sizler için anlattık. Peki, sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.